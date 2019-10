METEO: torna il MALTEMPO in ITALIA! Importanti novità poi per l’inizio di novembre

Peggioramento meteo in Italia L’ultimo weekend di ottobre ha visto condizioni meteo ancora molto poco autunnali in Italia a causa di un vasto campo di alta pressione che dominava su Europa e Mediterraneo. Con l’inizio di questa ultima settimana del mese però la situazione sta cambiando e un peggioramento meteo è atteso nelle prossime ore sulla nostra Penisola. I primi segnali di questo peggioramento saranno visibili al Nord dove la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare durante la giornata. Domani, Martedì 29 ottobre, una piccola ansa depressionaria transiterà sulle regioni del Centro-Nord portando piogge e acquazzoni sparsi. Attenzione però perché sono attese altre fase di maltempo da qui all’inizio di novembre. Piogge e temporali per Halloween Tra Martedì e Mercoledì i principali modelli confermano il passaggio sull’Italia di un fronte freddo con traiettoria nord-ovest/sud-est. Mercoledì 30 ottobre piogge e temporali interesseranno il Centro-Nord risultando localmente intense su Emilia Romagna e Marche. Nell’ultimo giorno di ottobre poi il maltempo si sposterà verso le regioni del Sud con fenomeni anche localmente intensi soprattutto su Abruzzo, Molise e Puglia. In tutto questo l’anticiclone delle Azzorre sarà piuttosto attivo e robusto tra le omonime Isole e la Penisola Iberica con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Riuscirà a mettere lo zampino sul ponte di Ognissanti? O un nuovo peggioramento meteo è in agguato? Meteo Ognissanti Venerdì 1 novembre, giorno di Ognissanti, dovrebbe vedere ancora correnti settentrionali o nord-occidentali sull’Italia. In questo caso le condizioni meteo dovrebbero risultare ancora instabili al Sud con piogge e temporali sparsi. Tempo più asciutto invece al Centro-Nord ma non per molto. Il modello GFS ci mostra quest’oggi un nuovo intenso peggioramento meteo di stampo autunnale durante il primo weekend di novembre. L’anticiclone delle Azzorre, che in un primo momento sembrava tentare un’espansione verso l’Italia, non dovrebbe mettere a segno il colpo e al suo posto una vasta depressione atlantica si avvicinerebbe da ovest. Condizioni meteo in peggioramento soprattutto nella giornata di Domenica 3 novembre con piogge abbondanti a causa delle correnti dai quadranti occidentali o sud-occidentali.

Fine del caldo anomalo, temperature in calo Ancora caldo anomalo nel weekend con temperature al di sopra delle medie anche di 5-6 gradi. Registrati anche +25/27 gradi tra Sabato e Domenica specie sulle regioni del Centro-Sud. Adesso le temperature stanno gradualmente calando con valori che entro Mercoledì si riporteranno in linea con le medie stagionali. Tra Giovedì e Venerdì non si escludono anche anomalie negative di 2 o localmente 4 gradi specie lungo le regioni adriatiche. Temperature nuovamente in aumento nel weekend a causa del flusso di correnti occidentali o sud-occidentali che riporteranno i termometri poco oltre le medie. Questo aumento si avvertirà soprattutto nei valori minimi in quanto nuvole e piogge terranno le massime più contenute.

Novembre 2019, tendenza meteo Ancora impossibile fare una previsione meteo in senso stretto per il mese di novembre ma proviamo comunque con le ultime uscite dei modelli stagionali ad elaborare una prima tendenza. Il mese di novembre, ultimo della stagione autunnale, è generalmente tra i più piovosi dell’anno. Durante l’ultima parte dell’autunno inoltre le temperature si abbassano notevolmente con le prime nevicate anche a bassa quota. Non ci sono però indizi confortanti in tale direzione da parte del modello ECMWF. Il mese di novembre potrebbe infatti vedere condizioni meteo per lo più stabili sull’Italia grazie ad un vasto anticiclone tra Mediterraneo ed Europa centrale, è qui infatti che sono previste le anomale di geopotenziale positive maggiori. Ovviamente piogge e temperature risentiranno di questa configurazione a larga scala per molto tempo.