Meteo: tornano FREDDO e NEVE la prossima settimana? Le ultime dai modelli

Dopo una parentesi più mite, le condizioni meteo potrebbero subire una nuova bruca variazione. Tra Venerdì 14 e Domenica 16 Febbraio, a ridosso del giorno di San Valentino, i modelli matematici odierni confermano il possibile transito di un fronte polare che riporterà giù le temperature determinando una possibile fase invernale con ritorno della neve . In particolare, il modello europeo ECMWF, conferma tale tendenza anche nell’emissione odierna, con la traiettoria attuale del fronte freddo che potrebbe privilegiare, per le nevicate, l’Arco Alpino ed i settori adriatici. Attualmente si tratta solo di una possibilità vista del modello europeo, che andrà confermata nei prossimi giorni.

Nel corso di questo fine settimana le condizioni meteorologiche si manterranno sostanzialmente invariate; un campo altopressorio, con valori barici al suolo attorno a 1030 hPa, proteggeranno la nostra Penisola da eventuali perturbazioni atlantiche. Non mancheranno, tuttavia, le infiltrazioni umide che renderanno i cieli a tratti grigi, specie al Nord e parte del Centro, con occasionali piovaschi in Liguria. Le temperature subiranno un generale aumento, con valori massimi che si manterranno sopra le medie del periodo. Tra Lunedì e Martedì anche l’Italia risentirà marginalmente degli effetti della tempesta “Ciara”, in transito sull’Europa centro-settentrionale; forti venti, infatti raggiungeranno la nostra Penisola con raffiche di tempesta attese in particolare su Alpi ed Appennino.

NEVE POSSIBILE A QUOTE MEDIO-BASSE

Stando alle proiezioni odierne, la neve potrebbe tornare ad imbiancare l’Arco Alpino e le Regioni adriatiche fino quote medio-basse, mentre il calo termico riguarderà gran parte dell’Italia. Per effettuare una previsione precisa sulle quote neve è ancora prematuro, stante una distanza temporale ancora considerevole; un lieve shift ad Est o ad Ovest della traiettoria dell’aria fredda, si ripercuoterebbe inevitabilmente anche sulle quote neve in alcuni casi anche in maniera considerevole. Solo a ridosso dell’evento potremmo essere più precisi sulle zone a maggior rischio neve.