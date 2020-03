METEO – Tornano le PIOGGE a tratti intense in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, lista città coinvolte

Oggi piogge sparse sulle regioni centro-meridionali

Nella giornata odierna il quadro meteorologico italiano si è mostrato più tranquillo con piogge sparse sulle regioni centro-meridionali senza eccessi di intensità. Fanno eccezione alcune aree della Sicilia jonica, in particolare alcune zone del catanese, che nel corso di questo pomeriggio hanno avuto a che fare con piogge anche intense e a carattere di nubifragio, tuttavia piuttosto rapide. La brevità delle precipitazioni ha assicurato infatti a tali località di registrare un accumulo comunque piuttosto debole.

Domani ancora maltempo al sud e medio-basso versante adriatico

Nella giornata di domani sabato 28 marzo l’azione di un flusso atlantico in discesa nel Mediterraneo e sulla nostra Penisola porterà ancora delle piogge che in questo caso riguarderanno in particolare le regioni meridionali e il medio-basso versante adriatico. Nelle prime ore della notte ancora neve sui rilievi abruzzesi a partire dai 1100/1200 metri, mentre le piogge interesseranno in giornata e in maniera anche a tratti localmente intensa, il versante tirrenico della Sicilia e la Calabria, Basilicata e Puglia. Qualche piovasco atteso anche nelle zone interne del Lazio nel pomeriggio di domani.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche occidentali e meridionali, Umbria orientale e meridionale, Toscana meridionale, Sardegna, Lazio orientale e settentrionale, Abruzzo, Molise centro-orientale, Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Sardegna sud-orientale e sui settori costieri delle Marche meridionali, di Abruzzo e Molise. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in ulteriore sensibile aumento al Nord, fino a marcato sul Nord-Ovest, su Toscana, Sardegna, Sicilia e localmente su Umbria e Marche. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: localmente molto mossi il Mar Ligure a largo, il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Ionio meridionale, tutti con moto ondoso in rapida attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.