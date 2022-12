Meteo – Tornano nebbie e nubi basse con l’arrivo dell’alta pressione, ecco dove

Ultimi disturbi sull’Italia, ma in arrivo l’anticiclone

Le condizioni meteorologiche sull’Italia volgeranno verso la stabilità tra il weekend e la prossima settimana. Tuttavia oggi saranno ancora possibili residui disturbi sull’Italia. Giornata odierna attesa con spiccata variabilità su gran parte del Paese con residui acquazzoni attesi al mattino su coste romagnole, Friuli, Sardegna occidentale e zone interne tra Umbria e Toscana. Nel corso del pomeriggio attesi addensamenti a schiarite sulle regioni centro-meridionali con residui acquazzoni tra Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo stabile dalla sera su gran parte d’Italia, salvo residue piogge tra Abruzzo meridionale, Molise e Puglia garganica. Da domani campo barico in deciso rinforzo, con valori barici al nord oltre i 1030 hPa, darà il via ad una fase più stabile.

Anticiclone non è sempre sintomo di cieli sereni

La presenza dell’alta pressione in determinati periodi dell’anno non sempre è garanzia di cieli sereni. Durante l’Autunno e la stagione invernale, infatti, il minor soleggiamento, l’aumento dei tassi d’umidità nel terreno e negli strati atmosferici più prossimi al suolo e le condizioni di subsidenza caratteristici dei campi altopressori favoriscono lo sviluppo di uno strato inversionale (temperature che invece di diminuire, aumentano con la quota) nei bassi strati, con conseguente possibile formazione di nebbie, foschie e strati bassi durante le ore più fredde del giorno.

Foschie, banchi di nebbia e strati bassi su Pianura Padana e coste

L’anticiclone in arrivo sull’Italia tenderà nei prossimi giorni a rinforzarsi, favorendo condizioni di subsidenza sempre più robuste nei bassi strati. In tal modo foschie, banchi di nebbia e strati bassi potranno gradualmente “prendere piede” su alcune zone del Paese, specie durante le ore notturne e del mattino. I primi banchi di nebbia interessano già in questa giornata la Pianura Padana centro-occidentale. Tra domani e martedì nubi basse e nebbie in ulteriore accentuazione sulla Pianura Padana, dove potranno persistere anche durante le ore diurne. Nubi basse che da lunedì tenderanno ad interessare anche i settori costieri del medio Adriatico, nonché dell’alta Toscana. Foschie di notte ed al primo mattino sulle valli e pianure interne tra Umbria, Toscana e Valle del Tevere. Nebbie e nubi basse anche per Natale? Vediamo la tendenza nella prossima pagina.

Anticiclone con rischio riduzioni di visibilità fino a quando?

Il rischio foschie, nebbie e nubi basse sarà presente probabilmente anche durante le festività natalizie. Dopo un momentaneo calo barico con qualche nube e pioggia al nord e parte del centro nella giornata di mercoledì 21 dicembre, durante la seconda parte della settimana si registrerà un nuovo rinforzo dell’alta pressione, questa volta con contributo subtropicale. Nebbie e nubi basse anche per le festività di Natale possibili al nord e settori costieri del centro.

