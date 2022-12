Meteo – Festività di Natale con anticiclone e temperature miti? Le ultimissime dai modelli

Stop al maltempo, salvo residui oggi su parte d’Italia

Stop al maltempo. Ultimi disturbi sull’Italia in questo avvio di weekend, complice una residua circolazione umida occidentale. Qualche acquazzone è atteso al mattino sulla Sardegna occidentale, Friuli e Romagna, in trasferimento dal pomeriggio ai settori tra Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Tempo asciutto sul resto d’Italia, seppur con nubi di passaggio. Tornano le nubi basse e le nebbie dalla prossima sera sulla Pianura Padana.

Arriva un promontorio anticiclonico, atteso un avvio di settimana stabile

Sul bacino del Mediterraneo è in arrivo un periodo più stabile, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico. Vortice Polare in momentaneo ricompattamento, con passaggio della NAO alla fase positiva, favorirà una ripresa del flusso zonale in Europa. Campo barico in ripresa già nel corso del weekend, ma in ulteriore rinforzo nella prima parte della prossima settimana quando sono attesi valori barici alti e livellati attorno ai 1030 hPa. Un promontorio anticiclonico si estenderà al Mediterraneo centrale, determinando una prima parte della prossima settimana con tempo stabile da nord a sud, ma con temperature decisamente miti per il periodo. Tornano nubi basse e nebbie in Pianura Padana.

Rapido passaggio instabile a metà settimana al nord e parte del centro

Il promontorio anticiclonico subirà un momentaneo cedimento sul suo bordo orientale nel corso della giornata di mercoledì 21 dicembre. In tal modo una perturbazione atlantica riuscirà a farsi strada su parte dell’Italia, portando un peggioramento del tempo con precipitazioni al nord e parte del centro. Più asciutto al sud ed Isole, ma con nubi di passaggio. Il peggioramento risulterà piuttosto rapido, con l’anticiclone che già a partire da giovedì 22 dicembre tornerà ad espandersi con decisione sul Mediterraneo centrale. Che tempo farà per le festività di Natale? Vediamo nella prossima pagina gli ultimissimi aggiornamenti!

Festività di Natale con anticiclone e temperature miti?

Meteo Natale – Mese di dicembre che potrebbe volgere verso un periodo più stabile e mite sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti modellistici confermano infatti la possibilità di un dominio anticiclonico anche per le festività natalizie. L’emissione probabilistica odierna del centro di calcolo europeo, conferma un’anomalia barica positiva sul bacino del Mediterraneo nel corso del prossimo weekend, mentre un “corridoio” depressionario prendere forma tra la Scandinavia ed il vicino Atlantico. In tal modo un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale potrebbe affermarsi sull’Italia proprio in concomitanza delle festività natalizie. Meteo mediamente stabile e mite quindi sull’Italia, salvo qualche disturbo sui settori occidentali determinato dall’addossamento di nubi basse. Al momento effettuare una previsione meteo dettagliata per il Natale è ancora prematuro, ma vi consigliamo di rimanere aggiornati con i nostri prossimi bollettini previsionali. Rimanete aggiornati!

