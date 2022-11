Meteo – Tra alta pressione e scenari invernali: ecco la tendenza per la prima parte di Novembre

Condizioni meteo in Italia e in Europa

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede la presenza di un vortice di bassa pressione sulla Grecia; nel contempo un promontorio d’alta pressione si espande dal Mediterraneo occidentale, apportando condizioni di tempo stabile sull’Italia. Nel corso della giornata odierna avremo tempo del tutto asciutto ed una spiccata escursione termica, grazie al freddo che si è accumulato sulle zone vallive e sugli altopiani della nostra penisola.

Temperature piuttosto basse nella notte

Nella notte la colonnina di mercurio è scesa notevolmente grazie al fenomeno dell’inversione termica; temperature diffusamente al di sotto dei +5°C sulle regioni di nord-est, lungo la Pianura Padana; valori fino a 8-10°C sulle pianure di Lombardia e Piemonte. Freddo sugli altipiani Appenninici con valori anche al di sotto dei -10°C in Abruzzo. Al sud invece si registrano valori fino a 10-14°C di minima. Estate di San Martino caratteristica di questo periodo, ma come si manifesterà?

Estate di San Martino tra luci e ombre

Il modello GFS per questa settimana prevede la rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice Azzorriana; questo potrebbe portare nuovamente tempo stabile, ma con temperature di poco al di sopra delle medie del periodo e gelate notturne specie sugli altipiani Alpini e Appenninici; da domani previsto un rapido peggioramento al nord Italia che apporterà qualche pioggia, ma senza particolari fenomeni. Nel weekend, atteso un possibile affondo d’aria più fredda, ma vediamo i dettagli.

Ipotesi di freddo nel medio termine

Il modello GFS nel medio termine ipotizza il rigonfiamento di un campo d’alta pressione sull’Europa centro-orientale; questo potrebbe favorire l’affondo da est di una goccia fredda che potrebbe attraversare la Turchia, la Grecia e raggiungere le regioni del sud Italia. Ipotesi maltempo e freddo dunque per il meridione per il prossimo fine settimana, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio.

