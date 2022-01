METEO – TRENO di PERTURBAZIONI in arrivo fino al WEEKEND in ITALIA con NEVE a QUOTE sempre più basse

Anticiclone sta per cedere, primi segnali di decadenza

E’ quest’oggi visibile grazie alla strumentazione meteorologica a nostra disposizione quali le immagini satellitari e il radar meteorologico un primo segnale di decadenza dell’Alta pressione, dovuto all’ingresso dei primi piovaschi che hanno interessato in particolar modo l’alto versante tirrenico. Questo è dovuto alla progressione di una saccatura di origine atlantica (o polare marittima) che sembra, come vedremo nel presente editoriale, puntare lo stivale.

Peggioramento in arrivo da domani

A partire dalla giornata di domani mercoledì 5 gennaio saranno piuttosto evidenti gli effetti recati al suolo da parte di una saccatura di origine atlantica che investirà il nostro Paese, portando piogge e nevicate a quote medie in particolare sul nordest intorno ai 400/700 metri. Piogge interesseranno principalmente il nord (eccezion fatta per il Piemonte), con rovesci localmente intensi specie su Friuli Venezia Giulia. Parziale interessamento del centro, in particolare della Toscana, dove non si escludono precipitazioni localmente intense.

Serie di perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni e fino al weekend

Quella di domani mercoledì 5 gennaio sarà solo la prima di una serie di perturbazioni che investiranno l’Italia da qui ai prossimi giorni e fino ad almeno il weekend. Stando infatti a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo da ora e fino alla giornata di domenica 9 gennaio sembrano susseguirsi ben 3 perturbazioni, che si faranno carico di aria via via sempre più fredda fino a causare le condizioni favorevoli per nevicate a quote relativamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

