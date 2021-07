METEO – TROMBA D’ARIA si abbatte nel cuneese, in Piemonte: DANNI e BLACK-OUT, i dettagli

Sebbene le celle temporalesche siano state notevolmente più ridotte rispetto a quanto osservato nella giornata di ieri sulle regioni settentrionali, va comunque detto che laddove hanno colpito hanno comunque fatto danni anche oggi. Infatti, stando a quanto si apprende dal sito “tg24.sky.it” il maltempo ha dato vita nelle scorse ore a fenomeni estremi quali ad esempio una tromba d’aria che si è abbattuta in Piemonte nel cuneese, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI CUNEO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nonostante la presenza e l’ingresso di correnti più fresche di natura atlantica nel Mediterraneo centrale, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali si mantengono decisamente più asciutte e relativamente più stabili rispetto a quanto è accaduto nel pomeriggio qualche centinaio di chilometri più a nord. Ciò detto la nuvolosità appare comunque in aumento su questi settori, ma risulta molto avara in termini di precipitazioni, salvo isolate eccezioni.

La presenza di una goccia fredda di natura atlantica sul vecchio continente e posizionata precisamente tra Francia e Italia ha continuato a portare anche nel pomeriggio odierno disturbi di maltempo che sono apparsi tuttavia meno diffusi e consistenti rispetto a ieri, quando ha portato notevoli danni e disagi . Tuttavia anche questo pomeriggio gli effetti non sono stati purtroppo così delicati, come vedremo nel presente editoriale. Nuclei temporaleschi si sono infatti generati soprattutto nel corso di questo pomeriggio sulle regioni settentrionali a carattere isolato o sparso.

Danni a colture e black-out; danni anche a tralicci telefonici

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato in precedenza, le condizioni meteo spiccatamente instabili nelle scorse ore avrebbero originato un forte tornado nelle campagne del cuneese, in Piemonte, che avrebbe avuto conseguenze particolarmente rilevanti soprattutto alle colture. Tuttavia, si sono registrati danni anche ad alcuni tralicci telefonici e ai pali della corrente elettrica, con conseguenti problemi alle linee telefoniche e black-out. Fortunatamente, essendo il fenomeno accaduto in un’area poco densamente abitata, non si segnalano vittime e/o feriti.