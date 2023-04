Meteo – Tutto confermato per il Weekend di Pasqua, il maltempo piomba sull’Italia con piogge, temporali e nevicate

Stabilità torna ad avvolgere interamente lo stivale

Un timido aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale favorito dall’allontanamento delle correnti perturbate che fino alle primissime ore della giornata odierna hanno portato effetti sulla nostra Penisola hanno quest’oggi determinato un miglioramento generale delle condizioni meteo, che apparirà tuttavia solo temporaneo. Infatti, già dalla giornata di domani venerdì 7 aprile, un peggioramento si farà strada verso la nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Peggioramento in avanzamento a partire da domani

A partire in particolare dalla seconda parte di domani venerdì 7 aprile le condizioni meteo sulla nostra Penisola tenderanno a un netto peggioramento, a causa dell’avanzata di correnti più umide e instabili di matrice nordatlantica. Prime note di maltempo che faranno ingresso già dal mattino sulla Liguria, con piovaschi che potranno intensificare nel corso del pomeriggio, quando i fenomeni si estenderanno anche su altri settori (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, non subiranno grossi scossoni sul nostro Paese.

Weekend di Pasqua, maltempo guastafeste

E’ proprio il caso di dire che il maltempo sia guastafeste. In effetti, nel Weekend di Pasqua, stando anche a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo tenderanno ulteriormente a peggiorare, con l’estensione dei rovesci che potranno assumere carattere nevoso a partire da quote di montagna e possibili temporali. L’instabilità, in questo caso, si centrerà principalmente sulle regioni centro-meridionali, non risparmiando il nordest sabato, con neve sempre in montagna. E a Pasquetta?

Pasquetta con residua instabilità al meridione, più stabile al centro-nord

La giornata di lunedì 10 aprile, nonché festività di Pasquetta, trascorrerà con residua instabilità al meridione che si manifesterà attraverso piogge e possibili temporali mediamente moderati, ma localmente possibilmente anche intensi, mentre sulle regioni centro-settentrionali è atteso un miglioramento delle condizioni meteo, accompagnato persino da schiarite. Le temperature, in questo contesto, appariranno in aumento quando non stazionarie.

