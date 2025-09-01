Meteo – Ulteriore peggioramento in arrivo in Italia con maltempo in estensione e calo termico: i dettagli

Tempo perturbato sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna ad un evidente peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola a causa dell’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica verso il Mediterraneo centrale, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che fanno ingresso sui settori nordoccidentali per estendersi su parte del nord. I fenomeni sono accompagnati da un calo delle temperature anche sensibile.

Rimane più stabile e asciutto altrove

Mentre temporali e persino nubifragi si abbattono nelle aree precedentemente menzionate, causando qualche disagio in particolare sulla Liguria, le condizioni meteo sulle regioni centro-meridionali si mantengono relativamente più stabili e asciutte e con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, rimangono qui invece stazionarie o al più in lieve e ulteriore aumento a causa di un richiamo di correnti più calde innescato proprio dal moto ciclonico della perturbazione.

Maltempo in estensione nei prossimi giorni

La saccatura depressionaria proseguirà tuttavia il suo movimento verso il Mediterraneo centrale nei prossimi giorni, determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tra la giornata di domani martedì 2 e quella di dopodomani mercoledì 3 settembre, piogge e temporali sferzeranno, in maniera perlopiù sparsa, anche le regioni centrali e parte di quelle meridionali.

Più esposto al maltempo il versante tirrenico

Il maltempo, sia pur localmente intenso, risulterà tendenzialmente meno duro sulle regioni centro-meridionali, coinvolgendo comunque principalmente il versante tirrenico. Le temperature, in questo contesto, potranno in ogni caso subire una nuova diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi, proporzionale all’intensità dei fenomeni, con clima decisamente più settembrino e, quindi, fresco.

