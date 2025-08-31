Meteo domani 1 settembre: tempo stabile in Italia con sole prevalente, ma anche piogge e temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea Una profonda circolazione depressionaria centrata a ridosso delle Isole Britanniche con minimo al suolo di circa 985 hPa pilota una saccatura depressionaria in movimento sull’Europa occidentale, portando maltempo anche su parte della Penisola Italiana. Campo di alta pressione che si estende invece dal Mediterraneo verso nord-est fino a lambire la Scandinavia con massimi al suolo fino a 1015 hPa sui Paesi Baltici. Flusso perturbato che scorre a latitudini più elevate.

Previsioni meteo per domani, 1 settembre

Al Nord: Al mattino tempo instabile su Nord-Ovest e Lombardia con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche sul Trentino Alto Adige. Tra la serata e la nottata maltempo in estensione al resto del Nord con temporali anche intensi, in attenuazione tra Piemonte e Valle d’Aosta. Temperature minime in lieve rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 settembre

Al Centro: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata qualche nube in arrivo su Toscana e Alto Lazio ma con tempo ancora asciutto, invariato altrove. Peggiora nella notte su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale con arrivo di piogge e temporali. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 settembre

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piovaschi, ancora stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

