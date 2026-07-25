Meteo – Ulteriore peggioramento in arrivo in Italia per il prosieguo del Weekend, con temporali e possibili grandinate: i dettagli

Maltempo in atto su parte del Paese

L’avanzamento di correnti via via più instabili e fresche sulla nostra Penisola determinano già in queste ore un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge, temporali e occasionali grandinate che hanno preso piede sul settore alpino nel corso del pomeriggio e che si stanno estendendo gradualmente sullo stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono ancora significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con peggioramento in arrivo al nordovest

Le prossime ore vedranno la tendenza confermata verso un peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica verso il Mediterraneo centrale, che determinerà l’espansione del maltempo, sparso, sulle regioni nordoccidentali, con rovesci, temporali e possibili grandinate. I fenomeni potranno comunque localmente intensi, con temperature che confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, o una prima diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Prosieguo del Weekend con un ulteriore peggioramento in arrivo in Italia

Il prosieguo del fine settimana vedrà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con il fronte instabile che si estenderà anche sui settori centrali e, entro la serata di domani domenica 26 luglio, anche sulla Campania, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Si attendono piogge, temporali e possibili grandinate, con fenomeni localmente ancora intensi, ma in larga parte in esaurimento già in serata, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il maltempo sarà in ogni caso accompagnato da un calo delle temperature che risulterà naturalmente più sensibile nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Tempo già in miglioramento per la serata di domani

Un miglioramento delle condizioni meteo avanzerà su gran parte del Paese già per la serata di domani domenica 26 luglio, ad eccezione della Campania, sintomo di un nuovo recupero dell’Alta pressione sul bacino del Mediterraneo centrale che inaugurerà una nuova, prolungata, fase di stabilità e bel tempo, come approfondiremo in un apposito editoriale: su tale dinamica approfondiremo maggiormente in un apposito editoriale, vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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