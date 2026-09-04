Meteo – Ulteriore rialzo termico in Italia tra oggi ed il weekend, non esclusi locali picchi fin verso i +40°C

Dominio anticiclonico sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto e robusto campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende verso Europa centro-occidentale e Mediterraneo, fino a raggiungere i Balcani, alimentato da un flusso di correnti calde da sud-ovest che continuano a portare un clima rovente. Inoltre, nei prossimi giorni, a causa di un vortice depressionario in movimento sull’Atlantico, è attesa una nuova spinta anticiclonica sull’Europa occidentale con la risalita di una nuova bolla calda.

Giornate soleggiate e caldo in ulteriore aumento sull’Italia

La situazione appena descritta, oltre a portare stabilità diffusa sull’Italia tra oggi ed il weekend, portando anche un aumento delle temperature che va ad intensificare il caldo già abbastanza intenso. Nel corso della giornata odierna atteso un aumento termico al Centro-Nord con anomalie positive fino a 6-8 gradi e massime che tornano a raggiungere o anche superare i +35°C sia in Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud. Nella giornata di domani ulteriore aumento sulle regioni adriatiche, con anomalie termiche positive anche di 8-10 gradi e massime che tra la Puglia settentrionale ed il Molise orientale al con fine con la Puglia potranno spingersi fin verso i +38/+39°C e non esclusi picchi locali di +40°C.

Cedimento dell’alta pressione e saccatura in movimento sull’Europa occidentale

All’inizio della prossima settimana principali modelli che mostrano una struttura depressionaria in movimento sul Mare del Nord con aria fresca che raggiunge anche l’Europa centro-occidentale. Massimi dell’alta pressione verso l’Atlantico e iniziale cedimento anche sul Mediterraneo centrale. Da metà settimana cambio di circolazione che dovrebbe raggiungere anche l’Italia con una saccatura depressionaria che potrebbe portare un peggioramento meteo e un calo delle temperature.

Tendenza meteo: seconda decade di settembre con temperature più vicine alle medie

Mese di agosto che in molte località della nostra Penisola ha chiuso come il più caldo di sempre, superando anche il 2003. Settembre inizia con una prima decade decisamente calda, lunga serie di temperature sopra media che sarebbero classificate come ondata di calore anche per il mese di luglio. La seconda decade del mese potrebbe però vedere un cambio di circolazione con un ritorno a temperature più normali per il periodo.

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