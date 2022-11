Meteo – Ultime note di forte maltempo, poi temporaneo miglioramento: la Protezione Civile diffonde l’allerta: i dettagli

Instabilità protagonista sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono nella serata corrente instabili in alcune aree del sud (scopri quali) dove insistono piogge, temporali e localmente anche possibili nubifragi, mentre un miglioramento è in atto sul medio Tirreno, dove il maltempo si è invece azionato principalmente nella prima parte di oggi. Il tempo risulta in queste ore infatti relativamente più stabile e asciutto al centro-nord, con temperature che segnano valori comunque pienamente autunnali se non, in alcuni casi, tardoautunnali.

Ancora piogge, temporali e locali possibili nubifragi nella notte, poi miglioramento

Piogge, temporali e possibili locali nubifragi potranno continuare ad interessare il sud e in particolare il basso versante tirrenico nella notte. Il maltempo in particolare colpirà bassa Campania, Basilicata e Calabria, con parziale interessamento anche della Sicilia occidentale e della Puglia centro-meridionale. I fenomeni più intensi potranno colpire le aree tirreniche dell’alta Calabria. Nel pomeriggio rovesci e possibili temporali potranno colpire la Toscana, specie centro-settentrionale in un contesto che vede comunque un miglioramento temporaneo, prima dell’avanzamento di nuove piogge (e, anche in questo caso, possibili temporali) nel Lazio nella seconda parte di serata.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse al mattino, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale; da isolate a sparse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale, Valle d’Aosta, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Toscana settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti occidentali su Toscana centro-settentrionale, sulle zone appenniniche settentrionali, su Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Sicilia e Sud peninsulare. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e localmente lo Ionio.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 17 novembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

