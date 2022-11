Meteo – Maltempo si accanisce sull’Italia con piogge e possibili temporali e nubifragi in arrivo anche nelle prossime ore, ecco dove

Instabilità protagonista sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tornano a risultare mediamente instabili a causa di un corridoio di correnti più umide e instabili apertosi nel Mediterraneo centrale, responsabile peraltro dell’innesco di un vortice depressionario che nella giornata odierna sta portando piogge, temporali e locali nubifragi soprattutto lungo i settori tirrenici del Paese, in particolare quelli che vanno dalla Toscana all’alta Calabria.

Disagi e allagamenti soprattutto in Campania

A seguito di un ottobre pertanto anomalo e di una prima parte di novembre comunque deludente dal punto di vista delle piogge (e considerando che è autunno), la stagione si sblocca e riporta maltempo che, tuttavia, in alcuni casi provoca disagi e allagamenti consistenti, in grado di causare diversi problemi. Spiccata instabilità ha infatti coinvolto la Campania, dove la situazione più critica si registra a Sapri, ma dove allagamenti si registrano anche nel capoluogo Napoli.

Prossime ore destinate ancora all’instabilità su Campania, Basilicata e alta Calabria tirrenica (ma non solo)

Nel corso delle prossime ore gli effetti dell’ingresso di correnti perturbate all’interno del Mediterraneo centrale assicureranno ancora condizioni meteo mediamente perturbate sulla nostra Penisola: stando anche a quanto prospettano infatti i principali centri di calcolo, piogge e possibili temporali e locali nubifragi potranno interessare la Campania, la Basilicata e l’alta Calabria tirrenica, con possibili occasionali sconfinamenti sul basso versante adriatico e con il maltempo che si estenderà anche altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo anche sulla Sicilia occidentale

Rovesci e possibili temporali potrebbero estendersi anche alla Sicilia occidentale e coinvolgere pertanto soprattutto il trapanese, ma anche il palermitano, con tempo relativamente più stabile e asciutto sul resto dell’isola. Anche sul resto delle aree non menzionate nel presente editoriale, le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte e accompagnate da un clima non molto distante da quello provato nelle precedenti 24 ore, con temperature comunque autunnali o, in alcuni casi, tardoautunnali.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.