METEO – PIOGGE e NEVICATE ancora attive in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo invernale sullo stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi nuovamente perturbate a causa di un nuovo impulso di stampo artico in arrivo dai quadranti nordorientali. Ancora una volta, le zone interessate maggiormente dal maltempo (che presenta connotati invernali), sono quelle del basso versante tirrenico e dei settori adriatici centro-meridionali. Laddove il sole è protagonista, il clima risulta comunque invernale grazie all’attivazione di correnti settentrionali.

Neve a quote collinari

L’intrusione di correnti via via più fredde di stampo artico quindi hanno determinato un rinnovamento del maltempo nella giornata odierna che passa attraverso piogge e nevicate a quote collinari sul medio-basso versante adriatico e sui settori tirrenici meridionali, in forma sparsa o localizzata. Le temperature, soprattutto sui settori più orientali del Paese, appaiono inferiori alla media del periodo di qualche grado. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossime ore verso un miglioramento, ma ancora rovesci attivi

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo volgeranno verso un miglioramento, nonostante ciò alcuni rovesci rimarranno comunque attivi sullo stivale. Stando infatti a ciò che proiettano i principali centri di calcolo, si andrà verso la cessazione dei fenomeni sulle aree non tirreniche della Sicilia, sul medio-basso versante adriatico e su buona parte del sud. Su tutti questi settori i rovesci appariranno perlopiù localizzati, qual ora ci fosse, e fortemente residuali. Il maltempo insisterà invece su altre zone del Paese, con neve a quote basse.

