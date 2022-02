METEO – Ultime PIOGGE e NEVICATE in ITALIA, poi ANTICICLONE alla RISCOSSA: i dettagli

Maltempo di stampo invernale, specie al nord

Si assiste nella giornata odierna a condizioni meteo instabili, con un peggioramento che ha coinvolto la nostra Penisola e che mostra tratti marcatamente invernali in particolare sulle regioni settentrionali, dove qualche fiocco di neve questa notte si è visto fino in pianura. Il maltempo ha comunque coinvolto e continua a coinvolgere in maniera locale o sparsa le regioni centrali, specie tirreniche, con piogge e la neve che cade solo sull’Appennino.

Prossime ore il maltempo si sposta verso sud

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno perturbate, con lo spostamento del fronte di maltempo verso meridione. Ciò determinerà un miglioramento sui settori nordorientali e su quelli centrali tirrenici, dove tuttavia isolati e residui fenomeni saranno probabili. Allo stesso tempo però determinerà un peggioramento su alcune regioni dello stivale (scopri quali). Le temperature si manterranno su valori invernali al nord, più miti al centro-sud.

Ultime note di maltempo per domani al sud, con piogge e nevicate; poi Anticiclone

L’afflusso di correnti settentrionali caratterizzerà il clima italiano anche per la giornata di domani mercoledì 16 febbraio e, mentre sarà responsabile di un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali con accenno a qualche schiarita, causerà la persistenza di fenomenologia sul basso versante tirrenico. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e nevicate a partire dai 1.100/1.200 metri riguarderanno Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica. Poi un super Anticiclone sembra elevarsi verso lo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

