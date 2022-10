METEO – Ultime PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco i dettagli

Miglioramento in atto al nord

Dopo giorni caratterizzati dal maltempo sulle regioni settentrionali e in particolare quelle nordorientali, le condizioni meteo appaiono quest’oggi in miglioramento, con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento più consistente che sta interessando proprio i settori nordorientali. Questo grazie all’ingresso di correnti settentrionali che sono sì più fresche, ma anche più secche. Ancora diversa è la situazione su parte del sud e del centro, come vedremo nel presente editoriale.

Qualche rovescio rimane attivo su parte del centro e del sud

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano nuvolosità a tratti anche piuttosto consistente sulle regioni centro-meridionali, con rovesci isolati che caratterizzano in particolare i settori più interni. L’effetto delle correnti umide risulta dunque ancora evidente qui, con la Protezione Civile che nella giornata di ieri aveva diramato un’allerta meteo valida per oggi, con clima che, anche nelle aree non coinvolte dal maltempo, appare pienamente autunnale.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore isolato maltempo potrà ancora colpire alcuni settori del nostro Paese sempre per effetto di quelle correnti umide innescate da una saccatura depressionaria di origine atlantica che ormai si sta ritirando verso nordest. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo le condizioni meteo nella serata odierna risulteranno in prevalenza stabili, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, mentre per il sud…

Isolato maltempo al sud, possibili fenomeni intensi su Puglia centrale

Il fronte di maltempo abbandonerà definitivamente il nostro Paese entro la serata odierna, vale a dire che le condizioni meteo, entro la mezzanotte di oggi, torneranno a risultare generalmente stabili. Prima però, tra il tardo pomeriggio e la prima parte di serata, isolati rovesci e possibili temporali potranno interessare il sud, con particolare riferimento alla Puglia centrale, dove non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Le temperature in questo contesto misureranno valori in linea con la media del periodo se non addirittura al di sotto della stessa.

