METEO – Ultimi TEMPORALI in arrivo in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

Estate pronta a riprendere il controllo dell’Italia

Dopo questa parentesi di maltempo che ha interessato le regioni settentrionali nel corso di questo weekend, raggiungendo il culmine oggi quando ha portato anche qualche disagio, l’estate è subito pronta a prendersi la sua rivincita. L’Alta pressione è infatti destinata ad elevarsi nuovamente verso la nostra Penisola dalla giornata di martedì 6 luglio, portando un’impennata delle temperature soprattutto sulle regioni meridionali, dove alcune zone (pianure interne) potranno tornare a misurare +40°C o superiori. Temperature più basse, ma con caldo più afoso nel resto d’Italia.

Ultime piogge e temporali sulle regioni nordorientali

Un cavo atlantico pilotato da un ampio centro di bassa pressione presente poco ad ovest delle Isole Britanniche sta portando ancora piogge e temporali questa sera in particolare sulle aree nordorientali della nostra Penisola. Le ultime note di maltempo interesseranno l’estremo nordest, in particolare il triestino nelle prime ore della notte di domani lunedì 5 luglio. Per il resto della giornata, in virtù della nuova spinta dell’Anticiclone precedentemente accennata, le condizioni meteo saranno generalmente stabili pressoché ovunque. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: al mattino residui rovesci o temporali sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile aumento al Nord, localmente marcato sul Piemonte meridionale; massime localmente elevate sulla Pianura Padana ed in locale sensibile calo al Sud. Venti: localmente forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna, nord-occidentali su Sicilia, Calabria e coste tirreniche centrali e dai quadranti settentrionali sulle coste adriatiche centro-meridionali. Mari: tendenti a localmente molto mossi i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

