METEO – Un forte TORNADO si è abbattuto in India danneggiando decine di abitazioni e provocando feriti, i dettagli

Abbiamo già parlato di come nella giornata di ieri il ciclone Yaas abbia investito l’India provocando veri e propri disastri e perdite di vite umane . Il tutto mentre l’ Italia attendeva l’ondata di maltempo manifestatasi quest’oggi sul territorio nazionale. Stando però a quanto emerge dal sito “alertageo.org” sembrerebbe che un tornado abbia preceduto l’arrivo della predetta tempesta, provocando anch’esso dei danni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Il miglioramento che si sta instradando nel corso della serata corrente aprirà una fase di stop dal maltempo anch’essa destinata a durare non più di una manciata di ore: a partire infatti dal weekend un nuovo peggioramento attende l’Italia e questa volta interesserà tutti i settori da nord a sud. Piogge e temporali tra la giornata di sabato 29 e quella di domenica 30 si riverseranno dunque sullo stivale, colpendo in maniera sparsa o diffusa molte zone italiane.

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono quest’oggi peggiorate a causa della progressione del flusso atlantico ormai semistazionario sul continente europeo. Piogge e temporali si sono abbattuti in maniera anche sparsa o diffusa sulle regioni nordorientali , con lo sviluppo di qualche isolata pioggia anche in Sicilia. Al netto della stabilità nel resto d’ Italia , va detto che comunque le condizioni atmosferiche stanno andando migliorando anche nelle aree colpite dall’instabilità.

Danneggiate circa 40 abitazioni, 2 persone colpite da fulmini

Il forte maltempo si è abbattuto in India con temporali i cui fulmini sono andati a colpire due persone, di cui non si sa lo stato di salute. Stando al medesimo sito citato in precedenza inoltre, il passaggio del tornado avrebbe danneggiato circa 40 abitazioni in un lasso di tempo molto ristretto di circa 90 secondi. Per fronteggiare l’emergenza maltempo lo Stato indiano aveva già dispiegato un discreto quantitativo di unità di soccorso militare.