METEO – Un TORNADO si abbatte sull’area creando DANNI ad abitazioni e BLACK-OUT, ecco quanto successo in Arkansas

Situazione molto tranquilla in Italia negli ultimi giorni

Negli ultimi giorni la situazione meteorologica italiana appare piuttosto tranquilla grazie al predominio portato in auge da un esteso promontorio anticiclonico che avvolge non solo la nostra Penisola, ma anche buona parte del continente europeo. Le condizioni meteo appaiono visibilmente stabili quasi ovunque, accompagnate tra l’altro da condizioni climatiche tipicamente primaverili.

Qualche pioggia in Sicilia nei passati giorni

Nei passati giorni l’unica nota di disturbo riscontrabile sulla nostra Penisola è stata la generale nuvolosità sulla Sicilia che non ha mancato di apportare qualche pioggia sul territorio regionale in maniera localizzata. Questo per l’affluenza di correnti più fresche e instabili provenienti da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale, che hanno tra l’altro favorito un generale contenimento delle temperature non solo nella Trinacria, ma anche sul resto del sud Italia.

Eventi estremi nel mondo

In questo contesto relativamente tranquillo sotto il profilo meteorologico in Italia, mettiamo come consuetudine in questi casi il naso fuori dai nostri confini nazionali, curiosando su quello che accade in generale nel mondo. Nei passati giorni abbiamo già parlato di come l’Arkansas fosse bersagliata da condizioni di spiccato maltempo che hanno favorito la genesi di qualche tornado, ebbene la situazione si è ripetuta nella giornata odierna.