METEO – Una maestosa TROMBA MARINA si è abbattuta al largo di Molfetta, forte ACQUAZZONE a Bari: i dettagli

Isolato maltempo in Italia questo pomeriggio

Nel corso di questo pomeriggio è evidente un peggioramento delle condizioni meteo che sta interessando localmente alcune aree della nostra Penisola, in particolare l’intero calabrese e l’estremo nordest. In serata il tempo dovrebbe invece incorrere in un nuovo miglioramento, grazie ad un timido aumento di pressione sul Mediterraneo centrale, con la cessazione di tutti i fenomeni e condizioni atmosferiche che dovrebbero tornare generalmente stabili e asciutte, accompagnate da un clima gradevole.

Ieri giornata di maltempo

Una giornata di maltempo ha invece interessato le regioni meridionali nella giornata di ieri, causando talvolta disagi e allagamenti, come vedremo anche nel presente editoriale. Questo a causa di una circolazione depressionaria centrata sulla Penisola balcanica e che pilotava tuttavia correnti più fresche e instabili anche sul Mediterraneo centrale, approfittando di una fase di debolezza dell’Anticiclone.

Instabilità spiccata anche in Puglia nella giornata di ieri

Se il maltempo si è abbattuto soprattutto sul basso versante tirrenico e più precisamente sulle zone tirreniche della Sicilia, le condizioni meteo sono apparse mediamente perturbate anche altrove. In particolare sulla Puglia, un violento acquazzone avrebbe interessato l’area di Bari (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BARI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) stando a quanto si apprende dal sito “bariviva.it“, provocando qualche allagamento, ma senza criticità rilevanti, con i sottopassi che sono rimasti aperti.

CONTINUA A LEGGERE.

Tromba marina al largo di Molfetta

Stando invece a quanto si apprende dal sito “molfettaviva.it” una tromba marina si sarebbe abbattuta poco al largo di Molfetta dove, stando a quanto scrive il sito “giovanizzoviva.it“, si sarebbe successivamente registrata un’intensa grandinata di circa una decina di minuti. Il fenomeno vorticoso, generatosi in mare, si è esaurito al largo delle coste e pertanto non ha provocato danni o disagi. Lo stesso si può dire per la grandinata, anche se è ancora da valutare l’impatto che il fenomeno ha avuto sulle coltivazioni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.