METEO VENEZIA – Nuova fase di MALTEMPO in arrivo, rischio ALTA MAREA, i dettagli

Nuvoloso, ma asciutto sulle regioni adriatiche

Le condizioni meteo si sono rivelate relativamente stabili sulle regioni adriatiche quest’oggi, dove tuttavia non è mancato qualche acquazzone sporadico sui settori settentrionali. Nonostante la nuvolosità a tratti anche massiccia, il tempo è rimasto però in queste zone prevalentemente asciutto, come spesso è accaduto durante questo novembre, grazie alle incursioni atlantiche che hanno avuto sempre una deriva piuttosto occidentale. Anche a Venezia il tempo è rimasto pressoché asciutto, come vedremo.

Maltempo su quelle tirreniche

La giornata odierna è stata interessata da un nuovo affondo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale che ha inevitabilmente portato condizioni maltempo lungo le regioni tirreniche centro-settentrionali, ma anche sulle regioni del nord-ovest e in Sardegna e Campania. Piogge e temporali più intensi si sono riversati sulla Liguria, in particolare tra il savonese e il genovese, tuttavia gli accumuli di pioggia al suolo risultano generalmente moderati.

Previsioni meteo Venezia oggi

La giornata odierna di Venezia è passata in cavalleria come una giornata prettamente nuvolosa dove però sono mancate le precipitazioni. I pluviometri delle stazioni meteo della città lagunare non sono infatti scattati, segnando tutti 0 millimetri. Non si registrano criticità neanche sulla marea, attualmente nella norma e prevista abbassarsi per le prossime ore, ma raggiungerà un primo picco nella mattinata di domani venerdì 22 novembre, come vedremo.