METEO VENEZIA – Tempo STABILE e ASCIUTTO grazie all’ANTICICLONE, ma torna la NEBBIA, i dettagli

Stabilità prevalente in Italia grazie all’Anticiclone azzorriano

Ormai da qualche giorno a questa parte un nuovo promontorio anticiclonico di origine azzorriana si è esteso ancora dalle Isole delle Azzorre ed è arrivato ad avvolgere gran parte della nostra Penisola e del vecchio continente. Una situazione sinottica del genere sta apportando condizioni meteo di generale e prevalente stabilità, con tempo asciutto e cieli soleggiati o poco nuvolosi quasi ovunque. Le temperature che si registrano sono in linea con il periodo o leggermente al di sopra. Stabile, come vedremo, anche a Venezia.

Maltempo sulla Sardegna meridionale

Le condizioni meteo di generale stabilità interessano la stragrande maggioranza del territorio italiano, ma non la sua totalità: infatti soprattutto nella prima parte della giornata di oggi, la Sardegna meridionale e in particolare le aree del basso cagliaritano e carboniense, hanno avuto a che fare con qualche pioggia di debole intensità, che ha apportato al suolo accumuli altrettanto deboli. Questo grazie ad una circolazione di aria instabile di origine atlantica presente sul basso Mediterraneo.

Previsioni meteo Venezia oggi

La giornata odierna di Venezia è passata in cavalleria come l’ennesima giornata di prevalente stabilità, con cieli che sono risultati soleggiati o al più poco nuvolosi fin da questa mattina e tali sono rimasti fino ad ora. Per la serata potrebbe generarsi qualche foschia che causa qualche limitazione alla visibilità, ma niente di particolarmente rilevante almeno fino alla mezzanotte. Clima che rimane comunque umido, tipico di quello veneziano e piuttosto invernale.