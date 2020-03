METEO – VENTI BURRASCOSI raggiungeranno a breve l’ITALIA, ecco quando e dove sferzeranno

Inizio di marzo molto dinamico sull’Italia dal punto di vista meteorologico

Questo inizio del mese di marzo si è presentato in maniera nettamente più dinamica rispetto alla fase di stallo meteorologico rinvenuta nel corso dei due mesi tecnicamente più freddi dell’inverno, nonché gennaio e febbraio. Mentre infatti in questi due mesi l’Alta pressione è stata senz’altro la figura dominante del Mediterraneo, nell’ultima settimana le cose non sono andate propriamente in ugual maniera, anzi. Il maltempo si è spesso manifestato nel nostro Paese, seppur in aree ovviamente differenti

Oggi maltempo al centro-sud, meglio al nord e centrali tirreniche

Nella giornata odierna il maltempo sta interessando seppur in maniera così diffusa le regioni centro-meridionali. Le aree più colpite, com’era evidente anche dal quadro previsionale di ieri, sono quelle del basso versante tirrenico, anche se non sono e non mancheranno piogge sul versante italiano opposto. Le regioni centrali tirreniche e quelle del nord Italia in generale commentano invece condizioni meteo di stabilità, con cieli in prevalenza soleggiati e temperature intorno alla norma del periodo grazie all’affluenza di correnti nordatlantiche ad alta quota.

Vortice depressionario nel Mare Jonio si sposterà entro domani verso est

Il vortice depressionario che si trova attualmente nel Mar Jonio e che sta portando i suoi effetti su molte regioni centro-meridionali, è alimentato dalle correnti nordatlantiche che, come scritto precedentemente, sono responsabile del contenimento delle temperature in regioni dove ad essere protagonista è il bel tempo. Nelle prossime ore ed entro la giornata di domani domenica 8 marzo, esso si sposterà verso oriente, richiamando a sé correnti settentrionali anche intense, vediamo dove sferzeranno.