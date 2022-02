METEO – VENTI BURRASCOSI sferzano l’ITALIA: ci sono danni e feriti a Milano, tanti interventi dei Vigili del Fuoco

Venti burrascosi sferzano Milano

In queste ore raffiche di forte vento stanno sferzando Milano e gran parte della Lombardia, provocando disagi e anche dei feriti. Secondo quanto riportato da “Repubblica.it”, allo stato attuale è di 4 feriti, 3 dei quali gravi, il bilancio provvisorio della bufera di vento che sta investendo Milano e l’hinterland: un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito a Settala, nel Milanese, in strada Cascina Baialupa, schiacciato da un albero durante delle operazioni di potatura. In seguito all’accaduto, il 76enne ha riportato un trauma cranico al volto, alle gambe, oltre alla frattura del piede ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. METEO – ALLERTA per vento, con raffiche di BURRASCA, il comunicato della PROTEZIONE CIVILE

400 interventi svolti oggi dai Vigili del Fuoco

A causa del forte vento – come riportato da “Repubblica.it” – sono già stati 400 gli interventi svolti oggi dai Vigili del Fuoco a causa delle forti raffiche di vento che hanno investito gran parte della Lombardia. Un uomo di 35 anni questa mattina è stato soccorso in una strada vicina ad un cantiere edile a Cornaredo, in provincia di Milano: si tratta di un operaio che è caduto da un ponteggio a causa del forte vento, riportando traumi gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

2 feriti si registrano anche a Rho

Le violente raffiche di vento che in queste ore stanno investendo in particolar modo Milano e l’hinterland hanno avuto delle gravi conseguenze anche a Rho, dove – come riportato da “Repubblica.it” – in piazza della Libertà due persone sono state colpite da un albero: un uomo di 64 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano a causa di un trauma da schiacciamento all’addome, all’arto inferiore e alla spalla. Una donna di 66 anni, invece, ha riportato un trama alla schiena e al ginocchio ed è stata trasferite in codice verde presso l’ospedale di Rho. A Milano, inoltre, un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale si è staccato e i tecnici stanno valutando l’entità del danno: al momento, dunque, sono stati allestiti dei percorsi per consentire l’ingresso e l’uscita dei passeggeri dalla stazione in sicurezza.

