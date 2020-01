METEO: venti FORTI e NEVE tornano sull’ITALIA, i dettagli

Tornano neve e maltempo sulla nostra Penisola, la corrente a getto si abbassa temporaneamente

Un lieve abbassamento del fronte polare ha determinato un temporaneo cambio delle condizioni atmosferiche sulla nostra Penisola. Nel corso del pomeriggio di ieri e nella successiva nottata odierna le piogge sono tornate a cadere sparse sulle regioni centro-settentrionali, concentrandosi soprattutto lungo le aree tirreniche tra Lazio e Toscana. Un peggioramento di lieve entità che viene tuttavia accompagnato da raffiche di vento molto intense dai quadranti occidentali, a tal punto da costringere la Protezione Civile ad emettere un comunicato straordinario sulle intense raffiche attese in giornata. In special modo è stato allertato il comune di Roma: la Capitale ha già vissuto momenti difficili sotto questo aspetto con decine di rami divelti nelle ultime settimane. Per questo motivo c’è molta attenzione.

Torna la neve sui monti, piogge in arrivo anche sulle regioni meridionali

Sta tornando anche la neve lungo i settori alpini e localmente anche in Appennino, seppur a quote medio-alte. Sulle Alpi tuttavia i fiocchi potranno localmente toccare i 300 metri di quota: è il caso della prossima nottata, dove sull’Alto Adige è attesa un’ulteriore diminuzione della temperatura con nevicate a tratti intense sui settori di confine. Altrove la neve interesserà quote superiori e comprese tra 600 e 1000 metri. Ancora più in alto invece sull’Appennino centrale, dove non al di sotto dei 1600 metri circa risulterà tutta pioggia.

Peggiora anche al Sud, in nottata migliora altrove

Al pomeriggio e in serata tempo in peggioramento anche sulle regioni meridionali, dove le precipitazioni si intensificheranno tra Campania, Calabria e Basilicata. Altrove invece il tempo si manterrà generalmente più asciutto con miglioramento al Centro e sul Triveneto e tendenza ad una generale attenuazione dei fenomeni. Ma cosa ci aspetterà nei giorni a seguire?