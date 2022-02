METEO – VENTI TEMPESTOSI flagellano il Regno Unito, con forte MALTEMPO: ci sono almeno 3 morti, i dettagli

Generica stabilità con locali eccezioni

Si osserva dalla giornata di ieri il ritorno dell’Anticiclone azzorriano, che è tornato ad assumere il ruolo di protagonista nel bacino del Mediterraneo centrale. Tuttavia, la risalita di questo campo di Alta pressione è accompagnata, soprattutto sul versante tirrenico, da cieli comunque disturbati. Nella fattispecie di oggi, tale nuvolosità origina qualche localizzato piovasco sulla Liguria, dove gli accumuli risultano piuttosto iniqui. Cieli che sono apparsi e appaiono perlopiù sereni sui settori adriatici.

Ancora piovaschi nelle prossime ore

L’ingresso di correnti umide ad alta quota sul Mediterraneo occidentale e che quindi insidiano l’Anticiclone sono all’origine dei suddetti piovaschi. Nelle prossime ore la situazione non è destinata a subire grandi variazioni, con l’insistenza di locali piovaschi sullo stivale (scopri dove). In tale contesto inoltre le temperature si mantengono mediamente oltre la media del periodo con aria dunque piuttosto mite richiamata dalla stessa Alta pressione.

Tempesta Eunice raggiunge il Regno Unito

Il quadro meteorologico prospettato negli scorsi giorni dai principali centri di calcolo preoccupava particolarmente le autorità meteorologiche del Regno Unito, a tal punto che avevano infatti diramato per oggi la massima allerta per alcune zone del Paese, compresa Londra, che si vede assegnare per la prima volta da 11 anni il colore rosso dal Met Office. Le raffiche hanno raggiunto i 150km/h nelle aree sudoccidentali tra la Cornovaglia e il Galles, stando a quanto si apprende dal sito “ilmattino.it“. Ciò ha portato conseguenze talvolta funeste, come vedremo nel prossimo paragrafo.

