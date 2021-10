METEO – VENTO BURRASCOSO sferza Procida, COLLIDONO due motonavi nel porto, i dettagli

Maltempo ha colpito il sud, ora miglioramento

Il passaggio di una rapida perturbazione ha provocato tra la giornata di ieri e quella odierna un peggioramento delle condizioni meteo su alcune regioni meridionali, in particolare in Sicilia e Calabria, ma anche sulla Puglia meridionale, con piogge solo localmente accompagnate da attività elettrica. Il tempo in queste ore sta tuttavia migliorando con i fenomeni in graduale esaurimento e con temperature in calo grazie all’ingresso di correnti più fredde di natura artico marittima.

Weekend, ripresa dell’Anticiclone, ma con qualche eccezione di maltempo

Mentre fino alla giornata di domani venerdì 15 ottobre l’Italia sarà interessata più o meno direttamente dall’ingresso di correnti più fredde di natura artico marittima, nel weekend l’Anticiclone proverà ad elevarsi nuovamente verso il Mediterraneo. Tuttavia rimarrà attivo un corridoio di aria più fresca e instabile proveniente dal settore balcanico che causerà qualche eccezione di maltempo in un contesto prevalentemente stabile (scopri quali zone interesserà).

Raffiche anche oltre i 70km/h al centro-sud, criticità a Procida

Abbiamo assistito ed assistiamo tutt’ora ad una giornata piuttosto ventilata sulle regioni centro-meridionali, dove le raffiche si attestano mediamente intorno ai 40/50km/h. Più ventoso invece in Puglia dove hanno invece raggiunto anche i 74km/h (a Gallipoli). Tuttavia le maggiori criticità, stando a quanto si apprende dal sito “repubblica.it” si sono registrate a Procida, in Campania, dove le raffiche dovrebbero essersi fermate intorno ai 50/60km/h. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PROCIDA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE