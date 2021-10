METEO – Prevalente STABILITA’ nel WEEKEND, ma il MALTEMPO insiste ancora in alcune zone d’ITALIA, ecco dove

Ancora maltempo sull’Italia, ma in miglioramento in serata

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse mediamente perturbate soprattutto nella prima parte della giornata odierna su Sicilia, Calabria e zone meridionali della Puglia (Salento). Nelle prossime ore tale instabilità andrà progressivamente attenuandosi fino ad esaurirsi del tutto grazie all’allontanamento della perturbazione verso il Mediterraneo orientale. Tuttavia contestualmente correnti più fredde di natura artico marittima faranno ingresso sull’Italia, con freddo fuori stagione, soprattutto nella mattinata di domani venerdì 15 ottobre.

Persiste isolato maltempo per domani

La goccia fredda di natura artico marittima in arrivo per domani venerdì 15 ottobre sulla nostra Penisola non sortirà effetti evidenti sotto il profilo meteorologico, con solo isolati rovesci che potranno interessare il versante tirrenico della Sicilia e le zone più meridionali della Puglia. Il tempo sarà altrove generalmente stabile, seppur accompagnato da un clima molto più freddo di quello che il calendario suggerirebbe in questo periodo dell’anno.

Prevalente stabilità nel weekend

A partire tuttavia già da sabato 16 ottobre e dunque dall’inizio del prossimo weekend, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’Anticiclone azzorriano tornerà a spingere verso la nostra Penisola, provocando non impedendo alle correnti più fresche e instabili presenti sul settore balcanico di infiltrarsi all’interno del bacino del Mediterraneo. Ciò ovviamente sarà il motivo per cui saranno presenti eccezioni di maltempo sull’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

