Meteo – Verso un miglioramento del tempo nelle prossime ore in Italia, con rovesci residui: ecco dove

Peggioramento in atto da ieri in Italia

A partire già dalla giornata di ieri un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sta interessando la nostra Penisola, a causa dell’oscillazione di un flusso atlantico che respinge il tentativo dell’Alta pressione, che pure nella prima parte del Weekend aveva assicurato generale stabilità e bel tempo, di poter abbracciare il Mediterraneo centrale. Le temperature tuttavia non hanno subito grossi scossoni, con clima che rimane comunque relativamente mite.

Maltempo anche oggi sull’Italia

L’ondulazione del flusso atlantico ha portato un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nella giornata odierna, con il maltempo che è andato estendendosi anche al centro e sulle regioni nordorientali, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi. Instabilità che quindi caratterizza la nostra Penisola e che si inserisce in un contesto climatico che tuttavia si presenta tutt’altro che freddo, come invece si è spesso registrato nelle scorse settimane.

Atteso miglioramento nelle prossime ore

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola protenderanno verso un miglioramento nelle prossime ore, che tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, risulterà temporaneo. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo in serata i fenomeni progrediranno verso un generale esaurimento, con rovesci che colpiranno in maniera residuale solo alcune aree del Paese, con temperature che, ancora una volta, subiranno poche variazioni rispetto alle precedenti 24 ore.

Rovesci residui solo in Veneto

Mentre le condizioni meteo sulla totalità del Paese andranno pressoché migliorando con la generale cessazione dei fenomeni in serata condita anche da qualche schiarita quantomeno parziale, qualche rovescio residuale continuerà a colpire in maniera localizzata o al più sparsa i settori nordorientali e in particolare il Veneto. Tale miglioramento sarà comunque solo momentaneo in Italia, poiché già da domani martedì 25 aprile il maltempo tornerà a coinvolgere alcune aree dello stivale.

