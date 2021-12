METEO – Verso un periodo DINAMICO, fino al PONTE dell’IMMACOLATA. L’INVERNO fa la voce grossa

Situazione meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il maltempo si sta trasferendo sulle regioni del meridione dove la nuvolosità risulta piuttosto compatta e le piogge si stanno manifestando in maniera piuttosto diffusa: campania, puglia, basilicata e calabria sono sotto i fenomeni più intensi mentre le isole maggiori stanno ossservando fenomenologia più sporadica. Nelle prossime ore l’Italia vivrà una breve tregua dalle piogge come vedremo nel prossimo paragrafo.

Breve tregua dal maltempo, ecco la situazione meteo odierna

Specie al settentrione, complice una breve rimonta anticiclonica le condizioni meteo risulteranno più stabili con ampi spazi di sereno. Sull’Appennino specie sui versanti adriatici saranno ancora possibili precipitazioni sparse, fino a 600-700 metri tra Romagna e Marche, intorno ai 1000 metri tra Lazio e Abruzzo e sui 1300-1400 metri tra Campania e Basilicata. Con l’avvento degli ultimi fenomeni la quota neve andrà ad abbassarsi progressivamente in Appennino, spingendosi fino a 800-900 metri sull’Appennino centrale. A seguire vivremo nuovamente condizioni di maltempo invernale grazie ad una vasta depressione che andrà a raggiungere l’Italia tra sabato e domenica.

Aria artica in arrivo nel fine settimana: ecco gli scenari

Meteo fine settimana – Nel weekend vivremo un nuovo peggioramento grazie ad un affondo freddo che apporterà maltempo invernale: una vasta circolazione depressionaria proveniente dal mare del nord, tra sabato e domenica dispenserà maltempo invernale sull’Italia, con un peggioramento che si paleserà dapprima sulle regioni settentrionali. Temperature dunque previste in calo e nuove nevicate in montagna, in Appennino ma anche a quote collinari al nord. La depressione potrebbe spingersi fin verso le regioni del sud Italia lunedì, per lasciare spazio ad una nuova rimonta anticiclonica.

