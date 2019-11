METEO – VIDEO: Una TROMBA D’ARIA si abbatte su Porto Cesareo provocando ingenti danni, barche trascinate via per 300 metri! I dettagli

Ancora del maltempo al sud

In alcune aree del sud Italia, sono ancora rimaste nel corso della mattinata odierna dei residui di maltempo avuto nella giornata di ieri, con forti piogge accompagnate da raffiche di vento di burrasca e intense mareggiate. Come vedremo nel corso dei paragrafi successivi, la regione più colpita dall’instabilità odierna è stata ancora una volta la Puglia, dove si è abbattuta anche una tromba d’aria.

Accumuli di pioggia inferiori ai 10 millimetri

Refoli di aria instabile hanno fatto si di apportare rovesci localmente anche intensi sulla Puglia, in particolar modo sulla costa jonica, dove i fenomeni mattutini hanno apportato al suolo un accumulo di pioggia per la verità non eccezionale e generalmente inferiore ai 10 millimetri. Le condizioni atmosferiche tuttavia, nonostante la poca pioggia, sono risultate fortemente instabili e lo dimostravano non solo le forti raffiche di vento, ma anche le intense mareggiate.

Raffiche di vento ancora prossime ai 100km/h, intense mareggiate

Come già accennato nel corso del precedente paragrafo, nel corso della mattinata resistevano ancora raffiche di vento burrascose sulla Puglia, basti pensare che a Gallipoli la raffica massima della giornata sfiora nuovamente i 100km/h (precisamente 98). Sempre a Gallipoli, stando a ciò che riporta “lagazzettadelmezzoggiorno.it“, si sono riscontrate intense mareggiate con onde alte fino a 5 metri che hanno invaso le strade del lungomare. Segnalati altri eventi e danni in giro per la Puglia, come vedremo nei paragrafi successivi.