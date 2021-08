METEO – Violenta GRANDINATA con chicchi come PALLE da PING PONG colpisce Montalbàn, DANNI ingenti

Correnti più fresche e instabili affluiscono nel Mediterraneo

E’ da qualche giorno appare pressoché evidente un arretramento della struttura anticiclonica che fino alla settimana scorsa aveva interessato la nostra Penisola portando condizioni di prevalente o generale stabilità con caldo rovente e l’abbattimento del record europeo ed italiano. Affluiscono quindi correnti più fresche e instabili nel Mediterraneo centrale che soprattutto da ieri danno origine a temporali localizzati, ma comunque intensi che colpiscono in particolar modo l’Appennino Lazio-Abruzzese.

Temporali in azione questo pomeriggio

La convezione che questo pomeriggio ha interessato la nostra Penisola si è concentrata maggiormente sul settore appenninico Lazio-Abruzzese, da dove i fenomeni hanno sconfinato verso l’entroterra romano e frusinate, presentando spesso carattere temporalesco e di forte intensità. Sul resto della dorsale appenninica le precipitazioni sono apparsi nettamente più localizzate e relegate alle sole aree montuose. Le temperature sono calate al passaggio del maltempo, ma anche altrove registrano valori in media o addirittura poco al di sotto. Tempo che in queste ore appare in miglioramento con l’esaurimento dei fenomeni.

Violenta grandinata colpisce Montalbàn, in Spagna

A seguito dell’ondata di calore che in un secondo momento ha interessato anche la Spagna la settimana scorsa, dove si sono registrati picchi fino a +45°C, anche sulla Penisola iberica la struttura anticiclonica risulta in arretramento da qualche giorno. L’ingresso di correnti più fresche e di natura più instabile dunque si evidenzia anche sullo stesso Paese spagnolo, con una violenta grandinata che nelle scorse ore ha interessato Montalbàn non senza conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

