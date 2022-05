METEO – VIOLENTA GRANDINATA ha colpito TORTONA, PIEMONTE, danni e disagi; il video

Maltempo ieri sul nord Italia tra forti temporali e grandinate

Meteo – Un impulso instabile, seguito da correnti fresche in quota, ha raggiunto nella giornata di ieri le regioni settentrionali italiane, portando un brusco peggioramento del tempo ed un calo delle temperature. Il caldo che si è accumulato negli ultimi giorni nei bassi strati e l’aria fresca giunta in quota hanno dato vita ad intensi moti verticali, con temporali molto intensi e localmente persistenti. Come da previsione, il maltempo ha colpito gran parte del nord Italia, con accumuli pluviometrici localmente anche di oltre 40 mm giornalieri, grandine di media taglia ed un calo termico anche di oltre 10°C. Tra le regioni più colpite troviamo anche il Piemonte, in particolare la provincia di Alessandria con danni e disagi a Tortona; nella pagina successiva approfondiremo l’evento avvenuto nel Piemonte attraverso anche un contributo video.

Grandine sempre più frequente, ma come si forma?

Grandine – Come anticipato, nel corso della giornata di ieri forti temporali e grandine di media taglia ha interessato diverse località del nord Italia. Ma come si forma la grandine? I forti updraft che alimentano le supercelle, favoriscono anche la formazione di grandine di grosse dimensioni. In particolare, la formazione della grandine avviene grazie ad un meccanismo di crescita delle particelle di ghiaccio attraverso il riming; tale processo è caratterizzato dall’unione di goccioline di acqua sopraffusa, in forma liquida seppur a temperatura negativa, sulla superficie del cristallo di ghiaccio, le quali tendono a congelarsi a contatto, facendo aumentare le dimensioni iniziali della particella di ghiaccio. Nello specifico, i chicchi di grandine si formano quando particelle di graupel ( anche detto soft hail o snow pellets), o grandi gocce di pioggia congelate crescono, accumulando goccioline d’acqua sopraffusa. Un aspetto importante per la crescita della grandine è il calore latente, rilasciato durante la fase di congelamento dell’acqua. Durante la sua vita, un chicco di grandine può subire una crescita alternata, bagnata e secca, mentre attraversa una nuvola con strati a temperatura variabile e con contenuto di acqua sopraffusa, sviluppando così una struttura a strati.

Oggi rischio grandine sulle zone interne del centro-sud, uggioso al nord

Meteo – L’aria fresca che ieri sera ha determinato forti temporali sul nord Italia ha favorito anche un brusco calo delle temperature. In tal modo i contrasti termici oggi risulteranno decisamente più contenuti sulle regioni settentrionali, dove la giornata trascorrerà nuvolosa con temperature massime inferiori ai +20°C e pochi fenomeni perlopiù relegati ai settori montuosi. Discorso diverso per le zone interne del centro-sud, dove il riscaldamento diurno favorirà anche oggi la genesi di temporali, localmente intensi, specie tra Umbria, Marche, zone interne di Toscana, Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Sarà possibile qualche episodio grandinigeno al centro-sud.

Forti temporali ieri nel Piemonte, grandine e disagi a Tortona

Meteo – Dopo una mattinata e primo pomeriggio trascorso con il sole ed un clima estivo, un brusco peggioramento del tempo ha determinato condizioni di maltempo durante le ore serali su gran parte del Piemonte. La causa è da imputare al passaggio di un fronte freddo in quota che andando in contrasto con la massa d’aria molto calda presente nei bassi strati, ha dato vita a strutture temporalesche molto intense. Forti piogge, vivaci fulminazioni e colpi di vento hanno colpito in particolare la provincia di Alessandria dove si sono registrate grandinate con chicchi di media taglia. Particolarmente colpita dal maltempo è stata Tortona, dove attorno alle 23 un violento nubifragio ha creato allagamenti e danni alle automobili, colpite da chicchi di grandine di media taglia. Almeno 40 sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco per liberare le strade dagli allagamenti e rami caduti dagli alberi. In basso il video della grandinata che ieri ha interessato Tortona. Rimanete aggiornati con le nostre previsioni, consultabili nella prossima pagina.



