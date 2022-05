METEO – TEMPORALI e GRANDINATE nel weekend con CALDO in diminuzione

Meteo Italia, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un vasto promontorio disteso dal Marocco sin verso l’area nord atlantica, affiancata da due saccature polari: la prima dalla Groenlandia si sviluppa lungo i meridiani fino alle medie latitudini, mentre una seconda tra la Penisola Scandinava ed il centro Europa, influenzando parte del nord Italia. Sul bacino del Mediterraneo centrale è ancora in azione una goccia fredda, attualmente posizionata a ridosso della Sicilia, responsabile dell’instabilità presente sull’Italia, ma anche delle roventi masse d’aria richiamate verso il nostro Paese con alcuni record di caldo mensili registrati nella giornata di ieri.

Oggi attesi forti temporali e locali grandinate

La giornata odierna vedrà l’Italia influenzata a sud da una goccia fredda in azione sulla Sicilia, mentre sulle regioni settentrionali faranno ingresso masse d’aria più fresche in quota, guidate dalla saccatura in estensione sul centro Europa. In tal modo la giornata odierna risulterà spiccatamente instabile sull’Italia. Meteo nord Italia: la giornata inizierà con tanto sole sulle regioni settentrionali, ma con rapido peggioramento tra Friuli e basso Veneto dove le prime infiltrazioni fresche innescheranno lo sviluppo di acquazzoni e temporali. Nel corso del pomeriggio fenomeni in sviluppo lungo l’Arco Alpino, Prealpi ed Appennino emiliano con temporali in rapida estensione all’alta Lombardia, Emilia e Triveneto. Maltempo durante le ore serali con rischio nubifragi tra Piemonte orientale, Lombardia e Veneto dove potranno verificarsi forti temporali, grandinate e locali nubifragi. Nottetempo fenomeni temporali tra basso Piemonte, Liguria ed Emilia, piogge estese sul resto del nord Italia con qualche fiocco di neve dai 1600-1800 metri sulle Alpi orientali; più asciutto sulle Alpi centro-occidentali di confine. Meteo centro-sud ed Isole: instabile anche sulle zone interne del centro-sud con acquazzoni e temporali tra le ore pomeridiane ed inizio di quelle serali tra Umbria, Toscana, Lazio, Appennino marchigiano ed abruzzese. Temporali in sviluppo anche sulle zone interne di Campania, Basilicata e nord della Sicilia. Temperature in diffusa flessione, seppur con punte ancora superiori ai +30°C.

Domenica residua instabilità, ma in miglioramento

La giornata di domenica vedrà un graduale miglioramento sull’Italia. La goccia fredda presente sulla Sicilia tenderà infatti a riassorbirsi, mentre sulle regioni settentrionali faranno definitivamente ingresso correnti più fresche, ma secche. Instabilità che quindi verrà relegata in particolare al Trentino-Alto Adige e Friuli, nonché sulle zone interne del centro-sud, ma con fenomeni più localizzati e meno intensi. Ampie le schiarite lungo le coste ed in pianura, con temperature in generale calo per l’ingresso di masse d’aria più fresche. Caldo intenso quindi con le ore contate, ma potrebbe tornare per l’avvio di giugno con rischio punte massime fino a +40°C. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Caldo ridimensionato nel weekend, ma giugno partirà rovente

Il caldo record per il mese di maggio registrato nella giornata di ieri su parte d’Italia, con massime localmente sino a +36/+37°C, ha le ore contate. La bolla d’aria calda nord africana verrà infatti ridimensionata dall’ingresso nelle prossime ore di masse d’aria più fresche dal centro Europa, portando una diminuzione più sensibile sulle regioni centro-settentrionali, localmente anche di 8-10°C. Al sud ed Isole Maggiori continueranno a registrarsi valori massimi prossimi ai +30°C anche nei prossimi giorni, salvo un momentaneo calo domani quando i valori diurni rimarranno al di sotto di tale soglia. Mese di giugno che vedrà il ritorno del caldo intenso per una nuova espansione dell’anticiclone nord africano, con caldo che potrebbe essere addirittura superiore con punte localmente fino a +40°C sulle zone interne del centro-sud ed Isole Maggiori. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.