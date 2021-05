METEO – Violenta GRANDINATA si abbatte a Città del Messico, gli abitanti: “E’ l’apocalisse”, i dettagli

Ultimo periodo più stabile e mite per l’Italia

Stiamo incorrendo negli ultimi giorni e coerentemente con l’avanzare della stagione primaverile ormai destinata a concludersi il 31 maggio secondo il calendario meteorologico, in una fase più stabile e complessivamente più calda sulla nostra Penisola. Tuttavia non mancano ancora disturbi di maltempo che si rivelano tuttavia piuttosto rapidi. Nella giornata di ieri infatti un’ondata di diffusa instabilità ha interessato soprattutto il settentrione (ma anche parte del centro), mentre oggi il tempo si evidenzia migliore pressoché ovunque, con ampie schiarite (eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia).

Ecco la pausa dal maltempo, ma sarà breve

A partire da questa sera quando i fenomeni attualmente attivi sul Friuli Venezia Giulia andranno ad esaurirsi e coerentemente con l’allontanamento del flusso perturbato dalla nostra Penisola, le condizioni meteo si presenteranno generalmente stabili sullo stivale e inizieranno 24/36 ore di tregua dall’instabilità. A seguito delle quali un nuovo forcing dell’ondulazione atlantica è previsto verso il nostro Paese, portando un ulteriore peggioramento del tempo che interesserà ancora una volta soprattutto il nord Italia.

Violenta grandinata a Città del Messico, inondazioni e panico tra la popolazione

Mentre dunque l’Italia si appresta a subentrare in una fase generalmente più stabile e mite, nel resto del mondo continuano ad imperversare i fenomeni atmosferici più estremi. Nella giornata di ieri in particolare a Città del Messico c’è stata una violenta tempesta di grandine, che oltre a provocare qualche inondazione ha suscitato anche panico tra la popolazione, come vedremo nel prossimo paragrafo. Sempre in Messico, alcuni giorni fa, una grandinata e un tornado si erano abbattuti a Tlaxco, con danni.

CONTINUA A LEGGERE.