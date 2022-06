METEO – Violenta GRANDINATA si abbatte sulla zona italiana: danni all’agricoltura e numerose segnalazioni. I dettagli

Violenti temporali pomeridiani al nord

Il tempo è migliorato in Italia e già dalla giornata di ieri il sole è tornato a splendere su tutte le regioni, eccetto isolati temporali sui rilievi alpini ed appenninici. Quest’oggi, invece, lievi infiltrazioni da nordovest hanno coinvolto il nord della penisola recando temporali pomeridiani anche intensi in alcune regioni, specie tra Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. In particolare, poco fa, una forte grandinata ha colpito la zona di Limana, nel bellunese, dove si registrano anche dei danni e allagamenti in diverse strade del comune del bellunese. Leggi anche: Meteo luglio 2022, caldo anomalo o infiltrazioni fresche? Ultimi aggiornamenti

Nubifragio nel bellunese, violenta grandinata

Come detto, nel pomeriggio di oggi una forte grandinata ha interessato il bellunese creando danni e disagi alla circolazione. Una fortissima grandinata si è abbattuta sul comune dell’alto Veneto, in provincia di Belluno, ricoprendo tutto di uno spesso strato bianco diverse strade. Numerose le segnalazioni e le immagini diffuse sui social che testimoniano i danni arrecati soprattutto all’agricoltura. Anche nelle prossime 24 ore forti temporali pomeridiani legati a lievi infiltrazioni da ovest, potrebbero interessare l’estremo nord e l’appennino centro-meridionale. Proprio per domani, infatti, la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per alcune zone appenniniche abruzzesi come vedremo di seguito. Leggi anche: Settimana con tanto sole ma non mancheranno anche violenti temporali. Zone a rischio

Allerta gialla domani

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno. Adesso vediamo di seguito cosa attendersi nel corso di questa settimana sulla nostra penisola. Leggi anche: Forti temporali nei giorni scorsi in diverse regioni italiane, tutte le zone colpite

Cosa attendersi nei prossimi giorni

La situazione in Italia questa settimana sarà tutto sommato stabile e il clima sarà piuttosto caldo anche se alcune regioni sperimenteranno temporali pomeridiani. Una forte ondata di caldo investirà l’Europa occidentale, specie Spagna e Francia mentre la nostra penisola resterà sul fianco orientale dell’anticiclone e sperimenterà un tipo di tempo meno caldo, specialmente il versante Adriatico dove difficilmente si supereranno i 30-32 gradi.

