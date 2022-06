METEO LUGLIO – Caldo ANOMALO e grave SICCITA’ in ITALIA. Le ipotesi per il mese centrale dell’ESTATE 2022

Condizioni meteo attuali

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Nuovo inizio di settimana che è caratterizzato da qualche infiltrazione umida al nord Italia che stamattina ha determinato la formazione di temporali anche a carattere di nubifragio sulle regioni del nord-est. Attualmente sta piovendo sulla fascia costiera Veneta e del Friuli, con qualche addensamento tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Prossime ore che saranno caratterizzate dall’aumento dell’instabilità sui rilievi, come vedremo nel paragrafo successivo.

Previsioni meteo per oggi 13 giugno

Queste le previsioni meteo per oggi 13 giugno: AL NORD: Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali salvo locali piogge sulle Alpi centro-orientali. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con acquazzoni e temporali possibili sui settori Alpini ma con locali sconfinamenti anche sulle pianure adiacenti, specie al Nord-Est. AL CENTRO: Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro Italia dove avremo cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio per locali addensamenti in sviluppo sui settori interni. Ampie schiarite anche in serata. AL SUD:Giornata all’insegna del tempo stabile al Sud con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi al pomeriggio specie sulle zone interne. Nessuna variazione nelle ore serali. Domani i temporali saranno possibili anche sulle zone Appenniniche grazie ad una lieve flessione dei geopotenziali in quota; maggiore instabilità attesa nella seconda parte della settimana, tuttavia non mancherà il caldo, che determinerà un innalzamento delle temperature fino a valori piuttosto elevati per il periodo.

Tendenza meteo per la settimana

Tendenza meteo – Come vi abbiamo appena anticipato il caldo ci terrà compagnia a lungo, con valori termici al di sopra delle medie del periodo anche di 4-6°C; non sono da escludersi al centro nord (specie lungo il Po, sulla valle del Tevere e sulle zone interne di Toscana e Umbria) valori termici fino a 34-36°C di massima. Tuttavia l’Italia trovandosi sul bordo discendente del campo d’alta pressione risentirà dell’intrusione d’aria più instabile in quota dai quadranti nord-orientali; questa circolazione favorirà la formazione di temporali pomeridiani, con possibili sconfinamenti verso le zone di pianura. Fine settimana infine che sarà più caratterizzato dall’anticiclone africano. Vediamo infine la tendenza meteo per il mese di luglio.

Proiezione meteo per il mese di luglio 2022

Tendenza luglio – Come vi avevamo detto nei precedenti editoriali, l’esordio della stagione estiva sarebbe stato caratterizzato da un ITCZ abbastanza ingombrante: come previsto infatti l’anticiclone sub-tropicale non si è fatto mancare tra il mese di maggio e nella prima parte di giugno, coadiuvato da un’attività possente del monsone Africano. Per il mese di luglio la situazione siccità potrebbe continuare ad aggravarsi, in quanto è previsto un maggiore carico di piogge sui settori settentrionali del continente europeo. E’ ipotizzata infatti una circolazione zonale per il mese centrale dell’estate, che per il momento andrebbe a scongiurare l’ipotesi di infiltrazioni d’aria fresca per i prossimi giorni. Più plausibile un deficit contenuto (o localmente anche scagionato) sui rilievi alpini, specie su quelli di confine che potrebbero risentire della circolazione atmosferica sopracitata con un conseguente incremento di temporali pomeridiani. Trattandosi di una tendenza seguite i nostri approfondimenti meteo.

