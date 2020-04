METEO – Violenta GRANDINATA si è abbattuta danneggiando decine di abitazioni, VIDEO di quanto successo ad Acajete

La settimana corrente trascorrerà all’insegna della stabilità

Questa settimana, che preannuncia l’arrivo del weekend pasquale e dunque denominata settimana santa, si è aperta all’insegna della stabilità, fatto salvo per qualche eccezione al sud Italia in riferimento soprattutto alla regione Sicilia, come vedremo nel prossimo paragrafo. Questo trend continuerà ad interessare anche i prossimi giorni la nostra Penisola, in un contesto anche migliore dato il possibile miglioramento previsto sulla Sicilia stessa. Tutto ciò si inserisce in un clima degno del periodo primaverile inoltrato, soprattutto al centro-nord.

Qualche fenomeno locale sulla Sicilia oggi

Nella giornata odierna la nuvolosità irregolare in transito sulla Sicilia non ha mancato di apportare ancora qualche piovasco nelle aree interne, in special modo nel nisseno e nell’ennese. Nella giornata di ieri piogge si erano invece riversate sulle aree sudoccidentali della regione. Questo a causa dell’intrusione di correnti instabili provenienti da una perturbazione che da diversi giorni interessa il Mediterraneo orientale. Nei prossimi giorni però anche il tempo della Sicilia dovrebbe risultare più asciutto e dunque in miglioramento.

Eventi estremi nel mondo

In questa fase dunque di stallo meteorologico sull’Italia, in cui non c’è molto altro da commentare a parte i cieli sereni grazie alla predominanza della figura dell’Alta pressione all’interno del bacino del Mediterraneo, mettiamo come facciamo spesso in questi casi il naso fuori da nostri confini nazionali, per curiosare su quanto di estremo avviene nel mondo a livello climatico. Nei passati giorni abbiamo scritto di piogge torrenziali e di tornado, quest’oggi è il turno delle grandinate, come vedremo nel prossimo paragrafo.