METEO – Violenta GRANDINATA si è abbattuta in Navarra, con DANNI a veicoli e raccolti, i dettagli

Caldo africano opprime l’Italia

E’ ormai da qualche giorno che la nostra Penisola viene interessata da temperature decisamente elevate in particolar modo sulle regioni meridionali, dovute all’estensione di una solida struttura anticiclonica di matrice subtropicale che sta abbracciando il bacino del Mediterraneo centrale. Tutto ciò a pochi giorni dal preoccupante rapporto climatico dell’ONU. Anche i temporali che fino alla settimana scorsa interessavano le aree più settentrionali dello stivale sono ormai un ricordo: un’area depressionaria insiste perlopiù sul continente europeo centro-settentrionale.

Caldo record a Siracusa, sfiorati +49°C

Un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana sta dunque interessando da alcuni giorni la nostra Penisola, portando i suoi massimi di temperatura al momento sulle regioni meridionali e in particolare in Sicilia, dove da ieri soprattutto si superano diffusamente i +40°C. Nella giornata odierna peraltro è stato siglato il nuovo record italiano ed europeo con il raggiungimento dei +48,8°C a Siracusa.

Violenta grandinata in Navarra, in Spagna

Un centro di bassa pressione va situandosi tra le Isole Britanniche e l’Islanda. Tale perturbazione che si posiziona in pieno Oceano Atlantico dunque, è responsabile non solo del forte richiamo di correnti roventi sulla nostra Penisola, ma anche di maltempo localmente intenso sulle aree più settentrionali della Spagna: in Navarra, regione nordorientale del predetto Paese, nelle scorse ore si sarebbe infatti abbattuta una violenta grandinata che non ha mancato di portare delle conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PAMPLONA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

