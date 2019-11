Violento nubifragio poco fa: fiumi di acqua e fango invadono strade e abitazioni, macchine sommerse – VIDEO

Forte maltempo al sud Italia

Un’ondata di forte maltempo si è abbattuta nel corso della giornata odierna e in particolar modo nella mattinata sul sud Italia. Non si è fatta dunque attendere ulteriormente l’intensa perturbazione che era da giorni prevista sul nostro Paese. La situazione di potenziale pericolosità era già evidente nella giornata di ieri quando il Dipartimento della Protezione Civile aveva emanato allerta rossa per alcune aree di Calabria e Sicilia e arancione per Basilicata e Puglia. E i danni e i disagi non si sono fatti attendere.

Forti nubifragi provocano una vera e propria alluvione a Matera, scuole rimaste chiuse oggi

Nel corso della mattinata dunque dei violenti nubifragi hanno interessato la città lugana, grazie alla risalita delle piogge lungo il Mare Jonio. I rovesci sono stati peraltro accompagnati da forti raffiche di vento, che nel materano hanno superato i 120km/h precisamente nella località di Marconia, dove si registra tra l’altro un accumulo di pioggia al suolo prossimo ai 100 millimetri, caduti nell’arco di poco tempo. Il sindaco di Matera, vista l’allerta in vigore per la giornata odierna sulla città, aveva comunque disposto la chiusura degli istituti scolastici per la giornata odierna.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Secondo quanto riporta il quotidiano “Ansa.it” sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, circa una cinquantina, per rimuovere dalle strade gli alberi e pali della pubblica illuminazione caduti a seguito delle forti raffiche di vento. Inoltre, sempre stando a ciò che riporta il medesimo quotidiano, sono stati riportati danni ad alcuni tetti a causa del forte maltempo, anche se i problemi maggiori sono stati segnalati tra Policoro (dove ieri sono state evacuate anche 150 persone nell’area adiacente al porto), Scanzano Jonico e Montalbano.