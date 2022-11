Meteo – Violenti nubifragi si riversano sulla Campania, situazione critica a Sapri: ecco le disposizioni del Sindaco

Il maltempo torna protagonista sulla nostra Penisola

L’apertura di un corridoio di correnti umide e instabili di natura atlantica verso il Mediterraneo centrale determina un rinvigorimento del maltempo che segue quello innescato dal passaggio di una goccia fredda proveniente dal settore balcanico nel Weekend. Da ieri pertanto piogge e in alcuni casi temporali si susseguono principalmente sui settori tirrenici e su quelli occidentali della Sardegna, non mancando tuttavia di sconfinare talvolta verso est, con il nord maggiormente ai margini dell’instabilità.

Oggi maltempo su fascia tirrenica che va dalla Toscana all’alta Calabria

Nuclei di maltempo in ingresso dal mare si susseguono su tutta la fascia tirrenica che va dalla Toscana all’alta Calabria fin dalle prime ore della notte odierna, con piogge e occasionalmente anche temporali. I fenomeni, localmente anche intensi, sono stati accompagnati da un clima che comunque rimane tutto sommato mite al centro-sud, in particolare nelle ore diurne, con massime mediamente intorno ai +20°C. Più fresco, invece, al settentrione.

Violento maltempo si è abbattuto in Campania nelle scorse ore

Le scorse ore sono state contraddistinte dunque da maltempo localmente intenso, i cui effetti negativi si sono registrati soprattutto in Campania, colpita in più punti dai nubifragi. La situazione più critica si registra a Sapri (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SAPRI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), nel Salernitano, come vedremo nel prossimo paragrafo, ma con allagamenti che tuttavia si sono registrati anche a Napoli in via vicinale Abbiendola e via vicinale Romano.

Pesanti allagamenti a Sapri, il Sindaco dispone la chiusura delle scuole e invita la popolazione a limitare gli spostamenti

Stando a quanto si apprende dal sito “fanpage.it“, inoltre, il violento avrebbe travolto Sapri, nel Salernitano, dove si sarebbero riversati dei nubifragi e conseguenti allagamenti di strade e scantinati. Il Sindaco, data la situazione critica, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani giovedì 17 novembre, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti per agevolare gli interventi di soccorso, comunque mirati anche a ripristinare la funzionalità del reticolato di acque bianche del centro abitato. Diversi interventi da questa mattina si registrano infatti in tutta la Campania e anche a Villaricca, nel Napoletano, dove una donna sarebbe rimasta intrappolata nella propria automobile in via Roma, salvata in questo caso dai Carabinieri.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.