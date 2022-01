METEO – Violenti PIOGGE e NUBIFRAGI flagellano ancora il Brasile con ESONDAZIONI: 10 morti, i dettagli

Maltempo invernale con neve finanche in pianura in Italia

Nel corso della giornata odierna un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è avanzato sulla nostra Penisola, come mostrato anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, ed è stato causato dal passaggio di una goccia fredda di origine artica sui settori centrali italiani tra le ore della notte e quelle mattutine. Tale goccia fredda ha provocato condizioni di maltempo invernale, con neve a quote bassissime e finanche in pianura su molti quartieri di Roma, dove tuttavia non ha fatto nemmeno in tempo ad accumulare, se non sulle superfici più fredde.

Vortice di maltempo di passaggio sul Mediterraneo

Il vortice di maltempo innescato dalla suddetta goccia fredda tuttavia si trova di passaggio sul Mediterraneo e sta transitando verso sudovest. Tale evoluzione sta provocando e provocherà anche nelle prossime ore sì un miglioramento sulle regioni centrali, dove il clima, così come in tutta Italia, rimane tipicamente invernale, ma altrettanto un peggioramento sulle Isole Maggiori, dove la neve in particolare in Sicilia cadrà a partire dai 1.200/1.400 metri.

Violenti nubifragi travolgono ancora una volta il Brasile

A distanza di nemmeno un paio di settimane i nubifragi tornano a colpire violentemente il Brasile. Mentre tuttavia all’epoca fu interessato soprattutto lo Stato del Bahia, nella giornata di ieri è quello del Minas Gerais a farne le spese, entrambi comunque localizzati sulla parte nordorientale del Paese e di fatto confinanti. In particolare, le piogge e i nubifragi hanno causato qui l’esondazione di un fiume e il crollo di un ponte pensile. Conseguenze talvolta sono risultate purtroppo funeste, come vedremo nel prossimo paragrafo.

