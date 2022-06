METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE si sono abbattuti tra Toscana e Umbria: ci sono DANNI e ALLAGAMENTI

Piogge, temporali e grandine nel pomeriggio odierno sull’Italia

Così come avvenuto negli scorsi giorni sulla nostra Penisola, le condizioni meteo sono ancora una volta peggiorate nel pomeriggio, con lo sviluppo di piogge e temporali che, nella giornata odierna, hanno tuttavia colpito soprattutto l’Appennino centro-meridionale, risparmiando le Alpi dove al più si è azionato qualche localizzato rovescio o temporale comunque piuttosto rapido. I fenomeni talvolta sono stati accompagnati anche da grandinate, che non hanno mancato di portare danni e disagi, come vedremo nel presente editoriale.

Fenomeni localmente intensi, allerta meteo valida per oggi su alcuni settori

La formazione di fenomeni localmente anche intensi ha caratterizzato nel pomeriggio odierno principalmente le zone interne e l’Appennino centro-meridionali, con sconfinamenti occasionali anche fin sulle aree costiere, specialmente al sud. Per molte di queste aree comunque la Protezione Civile si era prodigata nel diramare un’allerta meteo, proprio a causa del prospettato peggioramento, con le condizioni meteo che comunque stanno tornando a migliorare già in serata.

Forti temporali e grandinate si sono abbattuti tra Toscana e Umbria questo pomeriggio

Come accennato precedentemente l’Appennino centro-meridionale è stato la sede della formazione e del conseguente sviluppo di piogge e temporali di natura prettamente termoconvettiva e talvolta accompagnati anche da fenomeni grandinigeni. E’ quanto è avvenuto nella prima parte di questo pomeriggio nelle zone comprese tra la Toscana e l’Umbria, dove il maltempo ha causato alcuni danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo. Un miglioramento si è fatto decisamente strada e, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sembra essere anche duraturo.

Danni e allagamenti

Stando a quanto si apprende dal sito “lanazione.it” forte maltempo e grandine avrebbero colpito le aree comprese tra la Toscana e l’Umbria nella prima parte del pomeriggio odierno, con danni anche piuttosto ingenti arrecati alle coltivazioni, ma anche ad alcune auto, ad esempio a Cortona. A Castiglione del Lago inoltre i chicchi avrebbero ammaccato alcuni tavoli di plastica. Non solo, ma si sarebbero registrati anche diversi disagi dovuti in particolare agli allagamenti, a causa della fenomenologia intensa. Non si segnalano comunque fortunatamente vittime e/o feriti direttamente o indirettamente legati al maltempo.

