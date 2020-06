METEO – Violenti TEMPORALI e GRANDINATE stanno per colpire l’ITALIA a BREVE, zone colpite

Saccatura atlantica si getta nel Mediterraneo centrale

Una saccatura di origine nordatlantica che nella giornata di ieri stava già progredendo verso meridione portando i suoi primi effetti sulle regioni settentrionali in special modo nella seconda parte della stessa con piogge e occasionali temporali, nella giornata odierna ha invece completato il suo affondo sul Mediterraneo centrale e ha portato fin ora maltempo anche intenso sulle regioni meridionali stesse, mentre si registra una netta variabilità rispetto ai giorni scorsi sulle regioni centrali. Gli accumuli al momento si presentano generalmente deboli, ma nelle prossime ore il maltempo potrebbe acuirsi come vedremo nei prossimi paragrafi.

L’Estate parte con il freno a mano tirato

Come abbiamo specificato anche nel corso dei giorni scorsi, è ormai subentrata l’estate meteorologica che, così come tutte le stagioni meteorologiche, presentano una data di inizio e fine che è convenzionalmente assegnata in maniera fissa a tutti gli anni, differentemente invece da quello che accade alle stagioni astronomiche il cui ingresso dipende da calcoli matematici basati sull’orbita terrestre. Mentre infatti l’estate meteorologica parte il 1° giugno, quest’anno quella astronomica partirà il 20 giugno, in anticipo rispetto mediamente agli altri anni. Tuttavia, non sembra essere partita col piede giusto ne sotto il punto di vista termico, ne tantomeno sotto quello meteorologico.

Rimane ancora prevalentemente stabile al centro nel pomeriggio

Nel corso di questo pomeriggio le condizioni meteo rimangono prevalentemente stabili sulle regioni centrali, eccezion fatta per alcune zone della Toscana settentrionale, dove i fenomeni risultano anche piuttosto intensi e per alcune località delle Marche settentrionali. Sul resto delle aree centrali del Paese si registra una variabilità importante, ma con assenza generale di precipitazioni. Tali condizioni meteo di stabilità potrebbero però subire importanti mutazioni a partire da questa sera o tarda serata, quando inizieranno a generarsi forti temporali al largo delle coste tirreniche, come vedremo nel prossimo paragrafo.