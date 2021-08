METEO – Violenti TEMPORALI e NUBIFRAGI in arrivo anche con GRANDINE; ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Tempo in peggioramento in serata

Dopo una giornata tutto sommato stabile, eccezion fatta per alcuni temporali abbattutisi in Sardegna nella nottata odierna, le condizioni meteo stanno tornando a peggiorare in queste ore a partire dalle aree più settentrionali della nostra Penisola, già bersagliate dal forte maltempo con danni qualche giorno fa. Piogge e temporali tornano dunque in azione, con le temperature che comunque pur attestandosi ovunque su valori estivi, risultano notevolmente più basse dei giorni precedenti.

Violenti temporali e nubifragi al nord

Nella giornata di domani mercoledì 4 agosto un cavo atlantico in affondo porterà un nuovo forte peggioramento delle condizioni meteo al nord Italia. A farne le spese sono ancora una volta le regioni nordoccidentali e le aree più settentrionali dello stivale. E’ in particolare su quest’ultime che sono poi attesi i fenomeni più intensi, anche a carattere di temporale o nubifragio e occasionalmente accompagnati da grandine. Rimane invece relativamente più stabile e asciutto sul resto d’Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, tendenti a diffuse e persistenti nella seconda parte della giornata con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di alta pianura occidentale della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia e Liguria centro-orientale, con quantitativi cumulati molto elevati sui settori alpini e su quelli pedemontani occidentali della Lombardia, elevati sui restanti settori citati della Lombardia e sulle zone pedemontane e pianeggianti del Piemonte settentrionale, generalmente moderati sui restanti settori; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Liguria e Lombardia e su Valle d’Aosta e settori di pianura occidentale del Veneto, in estensione serale ad alta Toscana e settori occidentali dell’Emilia, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime da elevate a molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, elevate su Campania, Sardegna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche e settori orientali dell’Emilia Romagna. Venti: da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte specie nella seconda parte della giornata, sui settori appenninici di Molise e regioni meridionali della penisola e sui rilievi della Sicilia; tendenti a forti sud-occidentali sui crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, con raffiche di burrasca in serata su quello ligure e tosco-emiliano. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.