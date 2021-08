METEO – VIOLENTA GRANDINATA colpisce la provincia di PORDENONE, FRIULI, danni ingenti; il video

Meteo estremo sul nord Italia

Meteo – Prosegue l’Estate temporalesca sul nord Italia, frequentemente interessato dal flusso umido sud-occidentale. Nella giornata di ieri, sabato 31 luglio, i temporali più intensi hanno interessato in particolare il Piemonte, con grandine di grosse dimensione e trombe d’aria; nel corso della notte il fronte instabile si è portato verso il nordest Italia, causando forti temporali in particolare nel Friuli, dove una violenta grandinata si è abbattuta poco dopo le ore 6 in provincia di Pordenone.

Grandine sempre più frequente, ma come si forma?

Meteo – Nel corso degli ultimi giorni sono state numerose le grandinate che hanno colpito il nord Italia, spesso anche con chicchi di grossa taglia come è stato il caso di Fidenza (PR) o di Bassano del Grappa (VI) e non ultimo la scorsa notte in provincia di Pordenone. Ma come si forma la grandine? I forti updraft che alimentano le supercelle, favoriscono anche la formazione di grandine di grosse dimensioni. In particolare, la formazione della grandine avviene grazie ad un meccanismo di crescita delle particelle di ghiaccio attraverso il riming; tale processo è caratterizzato dall’unione di goccioline di acqua sopraffusa, in forma liquida seppur a temperatura negativa, sulla superficie del cristallo di ghiaccio, le quali tendono a congelarsi a contatto, facendo aumentare le dimensioni iniziali della particella di ghiaccio. Nello specifico, i chicchi di grandine si formano quando particelle di graupel ( anche detto soft hail o snow pellets), o grandi gocce di pioggia congelate crescono, accumulando goccioline d’acqua sopraffusa. Un aspetto importante per la crescita della grandine è il calore latente, rilasciato durante la fase di congelamento dell’acqua. Durante la sua vita, un chicco di grandine può subire una crescita alternata, bagnata e secca, mentre attraversa una nuvola con strati a temperatura variabile e con contenuto di acqua sopraffusa, sviluppando così una struttura a strati.

Maltempo in Friuli, violenta grandinata provoca danni in provincia di Pordenone

Meteo – Dopo aver interessato Piemonte e Lombardia, il maltempo nel corso della notte si è spostato nel Triveneto. L’aria fresca in ingresso in quota ha favorito lo sviluppo di celle temporalesche molto intense in Friuli, accompagnate da vivaci fulminazioni e colpi di vento. Le precipitazioni non sono state particolarmente abbondanti, con gli accumuli che difficilmente superano i 15/20 mm; a far notizia è stata invece la grandine di grosse dimensioni, che ha interessato in particolare la provincia di Pordenone. Tra le aree maggiormente colpite ci sono Fiume Veneto, Chions e Azzano Decimo, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto localmente i 5-7 cm di diametro. Inevitabili i danni alle automobili, ai tetti di aziende ed alle abitazioni private nonché alle coltivazioni, già duramente provate dal maltempo dei giorni scorsi. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per alberi e parti di tetto pericolanti. Prossime ore ancora a rischio nubifragi; nella pagina successiva vi parleremo delle aree a maggior rischio temporali e vi mostreremo un video dell’evento.

