METEO – Violenti TEMPORALI e possibile GRANDINE in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale e durante il corso del pomeriggio, su zone interne ed appenniniche di Lazio meridionale, Campania ed Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale e durante il corso del pomeriggio, su restanti zone di Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, su Basilicata e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione al Sud, specie i versanti orientali; valori massimi localmente molto elevati sulla Sicilia orientale. Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna e Sicilia occidentale e meridionale; localmente forti settentrionali su Calabria, Puglia meridionale e lungo i restanti settori costieri adriatici centro-meridionali. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, i mari circostanti le Bocche di Bonifacio e lo Ionio meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

L’afflusso di correnti più fresche e instabili determineranno nella giornata di domani mercoledì 18 agosto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese in particolare sulla dorsale appenninica, dove si svilupperanno localizzati temporali con occasionali e possibili grandinate. Fenomeni che saranno più diffusi sull’Appennino Lazio-Abruzzese e su quello Campano. Tempo che invece si manterrà stabile altrove, specie sulle coste, con clima estivo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 18 agosto 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Lazio: Aniene, Bacino del Liri

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Aniene, Bacino del Liri

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.