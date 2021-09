METEO – Violento MALTEMPO con NUBIFRAGI sferza il Messico, ALLAGAMENTI e BLACK-OUT nel Sonora, i dettagli

Italia caratterizzata da generale stabilità

Si assiste oggi a condizioni meteo decisamente migliori rispetto a quanto osservato nei passati giorni dove, nonostante la prevalente stabilità, comunque non sono mancate isolate eccezioni di maltempo soprattutto nelle aree interne della Sicilia. Nella giornata odierna si osservano invece condizioni atmosferiche stabili praticamente ovunque, con temperature ancora gradevoli, per effetto di un Alta pressione in risalita a causa del posizionamento di un’area depressionaria sulla Penisola iberica, dove il maltempo sta portando diversi problemi.

Correnti perturbate in avvicinamento verso l’Italia

Tuttavia, il campo di Alta pressione che nella giornata odierna ha subìto un rinforzo provocando condizioni meteo di generale stabilità, è destinato a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola ancora per una manciata di ore. La progressione di correnti depressionarie provenienti proprio dal settore iberico infatti, sarà responsabile di un primo peggioramento sull’Italia a partire da domani sabato 25 settembre, con aumento della nuvolosità e arrivo delle prime piogge,

Violento maltempo nel Sonora, in Messico

Mentre sulla nostra Penisola abbiamo quindi a che fare con condizioni meteo di generale stabilità e possiamo quindi apprezzare una situazione meteorologicamente tranquilla, non si può dire lo stesso per alcune zone del mondo. In Messico ad esempio e più precisamente nello Stato del Sonora, si sarebbe scatenato nelle scorse ore il violento maltempo, con nubifragi che hanno colpito in particolare Città di Obregòn non senza conseguenze, come vedremo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI HERMOSILLO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.